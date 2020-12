Le gouvernement chinois a rejeté les allégations de deux sénateurs américains selon lesquelles il cherche à tirer parti d’un projet de câble sous-marin de plusieurs millions de dollars pour «l’espionnage», estimant que les frais couvraient les propres efforts d’espionnage mondiaux de Washington.

S’adressant à une lettre écrite par les sénateurs républicains Marco Rubio (Floride) et Ted Cruz (Texas) mettant en garde contre le rôle de Pékin dans le projet, obtenue mercredi par Reuters, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijan a déclaré que les accusations étaient « Pure calomnie » conçu pour «Justifier la suppression aveugle par les États-Unis des entreprises chinoises de haute technologie.»

«Les sénateurs que vous avez mentionnés s’opposeront à tout ce que fait la Chine. Ils inventent toujours des mensonges pour salir la Chine et rechercher des gains politiques. Ils n’ont aucune intégrité politique à proprement parler. » Zhao a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse, soulignant également les efforts de surveillance américains à travers le monde, citant le programme PRISM de la NSA par son nom.

Ce sont les États-Unis qui mènent des cyber-vols massifs partout dans le monde, même sur leurs alliés, depuis la sortie de PRISM. C’est un véritable empire de piratage et de vol.

Envoyée au gouvernement des États fédérés de Micronésie (FSM) en septembre, la lettre des sénateurs affirmait que Pékin utiliserait un projet de câble sous-marin de 72,6 millions de dollars pour financer « Campagnes d’espionnage et de coercition géopolitique » dans le Pacifique, exhortant les responsables à rejeter la participation chinoise.

«Le Parti communiste chinois subventionne des entreprises telles que Huawei pour s’assurer qu’elles sont en mesure de saper tous les concurrents», Rubio et Cruz ont écrit, ajoutant que l’attribution du projet de construction à une entreprise chinoise «Compliquent profondément les relations entre nos pays et entravent la capacité des diplomates et du personnel américains à interagir avec votre gouvernement.»

La lettre faisait suite à une pression similaire de Washington au cours de l’été, dans laquelle des responsables américains ont envoyé une note diplomatique au FSM exprimant «Préoccupations stratégiques» après que la société chinoise Huawei Marine ait soumis une offre sur l’entreprise de câblodistribution, selon Reuters.

Le gouvernement FSM a reconnu au début du mois que certains de ses partenaires du projet avaient fait part de «Lacunes liées à la cybersécurité» et a exigé que les fonctionnaires assurent le câble «Ne compromet pas la sécurité régionale.» Le gouvernement n’a pas indiqué de position sur la participation des entreprises chinoises, mais a qualifié le processus d’appel d’offres «Effort compliqué.»

Le câble sous-marin est conçu pour améliorer les communications avec les FSM, Kiribati et Nauru – tous les pays insulaires du Pacifique – et serait soutenu par la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Le projet s’est heurté à des obstacles ces dernières semaines au milieu d’une impasse au stade de l’évaluation des offres, laissant cependant son avenir dans les limbes alors que diverses entreprises internationales se disputaient le contrat. Outre Huawei Marine, la société japonaise NEC Corporation et l’Alcatel Submarine Network, une filiale de la société finlandaise Nokia, ont également soumis des offres.

Bien que Huawei Marine se soit récemment départi de la société mère Huawei Technologies Co.Ltd.et soit maintenant détenue majoritairement par une autre société chinoise, Hengtong Optic-Electric, Washington a affirmé à plusieurs reprises que Huawei représentait une grave menace pour la vie privée et la sécurité des États-Unis et d’autres pays. La société et Pékin ont nié ces accusations, les responsables chinois affirmant que la campagne américaine contre Huawei n’était qu’un moyen de nuire à un concurrent commercial étranger.

