La Chine a exhorté l’Australie à faire plus pour apporter la stabilité dans la région Asie-Pacifique, exprimant son inquiétude face à l’attachement de Canberra à Washington et à son utilisation de la «théorie de la menace chinoise» comme excuse pour développer des missiles hypersoniques.

S’exprimant jeudi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré à la presse réunie que Pékin était préoccupé par l’impact déstabilisateur de Canberra sur la sécurité régionale.

Hua répondait aux questions sur un nouveau partenariat américano-australien pour développer et tester des missiles de croisière hypersoniques à lancement aérien. Lundi, les deux alliés ont annoncé l’accord dans le cadre du programme bilatéral d’expérimentation de recherche en vol intégrée Southern Cross, ou SCIFiRE.

La porte-parole a affirmé que les États-Unis ont dirigé le développement d’armes hypersoniques ces dernières années et sont responsables de l’augmentation de l’élan de la course aux armements avec la Chine et la Russie, ce qui a un impact sérieux sur la stabilité stratégique.

«L’Australie suit de près le rythme des États-Unis, s’appuyant sur la soi-disant« théorie de la menace chinoise »et« théorie de la menace russe »pour trouver des excuses à son expansion des armes, ce qui a ajouté des facteurs d’instabilité à la sécurité de la région et à la monde. La Chine est préoccupée par cela », dit-elle.

Hua a affirmé que la Chine avait toujours poursuivi une politique de sécurité nationale défensive et n’avait aucune intention de viser l’Australie ou de s’engager dans une course aux armements avec elle.

«Le développement de notre puissance militaire ne vise aucun pays en particulier. Nous n’avons pas de stratégie et de plan de combat mondiaux comme les États-Unis, et nous n’avons pas non plus l’intention de viser l’Australie, sans parler d’une course aux armements avec d’autres pays ». elle a noté.

La porte-parole a conclu en exhortant Canberra à reconsidérer ses propres intérêts en matière de sécurité et à faire davantage pour renforcer la confiance mutuelle dans la région.

Les relations entre la Chine et l’Australie ont été tendues en 2020 mais ont pris une nouvelle tournure pour le pire lundi après que le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a tweeté une image photoshoppée d’un soldat australien souriant debout sur les drapeaux australien et afghan et tenant un couteau ensanglanté à côté de une gorge d’enfant, une référence à des allégations de soldats australiens d’élite exécutant des prisonniers et des civils.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a critiqué l’image falsifiée comme « Vraiment répugnant » et «Une insulte terrible contre nos grandes forces de défense.»

Pékin a refusé de s’excuser, affirmant que Canberra devrait se concentrer sur son enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan.

