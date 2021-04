« Le Japon n’a pas épuisé les méthodes d’élimination sûres, quelles que soient les questions et l’opposition nationales et étrangères », a annoncé mardi le ministère chinois des Affaires étrangères, appelant le gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga à rejeter plus d’un million de tonnes d’eaux usées dans l’océan. «Extrêmement irresponsable.»

Cette volonté «Nuisent gravement à la santé et à la sécurité publiques internationales et aux intérêts vitaux des habitants des pays voisins», A déclaré Pékin.

Japon «Ne doit pas amorcer le rejet dans la mer sans autorisation avant une consultation et un accord complets avec les divers pays intéressés et l’Agence internationale de l’énergie atomique [IAEA], « A ajouté la Chine.

Le gouvernement de Tokyo a annoncé mardi qu’il autoriserait le rejet des eaux usées, contenant l’isotope radioactif de l’hydrogène tritium, des réservoirs de stockage de Fukushima dans l’océan dans un an ou deux.

La centrale nucléaire de Dai-ichi dans la préfecture de Fukushima a subi un effondrement après avoir été frappée par un séisme de magnitude 9,0 et un tsunami de 15 mètres en mars 2011. Il s’agissait de la pire catastrophe nucléaire depuis l’accident de Tchernobyl en URSS en 1986.

L’opérateur de l’usine, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Holdings, prévoit de manquer d’espace de stockage dès l’automne 2022. L’eau tritiée a déjà été traitée dans un processus qui élimine d’autres matières radioactives, y compris le strontium et le césium hautement toxiques, Dit TEPCO. Le Japon a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen pratique d’éliminer le tritium de l’eau et que l’AIEA avait approuvé son plan de rejet des déchets dans l’océan.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!