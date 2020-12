Pékin a critiqué jeudi les «forces extrémistes anti-chinoises» au sein du gouvernement américain alors que Washington révélait de nouvelles restrictions sur les voyages aux États-Unis par les membres du Parti communiste chinois et leurs familles.

L’administration Trump a publié les nouvelles règles, visant à protéger les États-Unis contre les «Influence malveillante», jeudi. En vertu de ces mesures, la validité maximale des visas de visiteur B1 / B2 pour les membres du parti et leur famille immédiate est réduite de 10 ans à un mois seulement, a déclaré le département d’État dans un communiqué.

Tout comme les autres citoyens chinois, les membres du Parti communiste – dont il y a environ 92 millions – pourraient obtenir des visas de visiteur américains valables pour une décennie, mais Washington a changé les règles mercredi, a rapporté le New York Times plus tôt, citant un porte-parole du département d’État.

Les nouvelles règles prennent effet immédiatement et n’autorisent qu’une seule entrée pour les personnes concernées par le changement, indique le rapport, ajoutant que les restrictions n’affecteraient pas les autres types de visas.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré jeudi qu’elle n’était pas au courant du rapport sur les nouvelles règles en matière de visas, mais a noté qu’il avait été révélé précédemment que Washington pourrait imposer de telles restrictions.

«Le monde voit très clairement qu’il s’agit d’une escalade de la répression politique contre la Chine par certaines forces extrémistes anti-chinoises aux États-Unis, en raison d’un fort préjugé idéologique et d’une mentalité profondément enracinée dans la guerre froide,» Dit Hua.

Commentant une déclaration du ministère américain de la Justice selon laquelle plus de 1000 chercheurs chinois ont quitté les États-Unis au milieu d’une répression contre un vol de technologie présumé, Hua a déclaré à certains politiciens à Washington. « Voir la haine, la division et la confrontation » autour d’eux.

Pékin rejette fermement les actions américaines qui incluent «Harcèlement arbitraire, persécution et oppression contre des experts et des universitaires aux États-Unis», elle a ajouté.

le #NOUS la pratique du développement militaire et civil intégré remonte à avant #PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. Les accusations non fondées des États-Unis contre la Chine sont typiques de deux poids deux mesures. – Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 3 décembre 2020

Les États-Unis avaient auparavant imposé des interdictions de voyage et des sanctions financières aux responsables chinois et de Hong Kong qui, selon eux, restreignaient les droits politiques dans la ville et aux responsables liés à la répression présumée de l’État contre les Ouïghours et d’autres groupes musulmans au Xinjiang. La Chine a nié les accusations.

