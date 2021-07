Pékin dénonce la provocation « irresponsable » des États-Unis après que Washington a rejeté les revendications maritimes « illégales » de la Chine dans la mer de Chine méridionale

S’exprimant lors d’un briefing quotidien mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes à Pékin que les États-Unis étaient extrêmement « irresponsable » pour s’être impliqué dans des différends relatifs aux revendications qui se chevauchent de plusieurs nations en mer de Chine méridionale.

« Il est extrêmement irresponsable de la part des États-Unis de provoquer délibérément une controverse sur la souveraineté territoriale et les droits maritimes en mer de Chine méridionale, [and to] semer la discorde entre la Chine et les pays de l’ASEAN », il a déclaré.

Zhao répondait aux commentaires précédents du secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui avait déclaré mercredi que les États-Unis se tiendraient aux côtés des pays d’Asie du Sud-Est face à la Chine. « coercition » et les soutiendrait dans leurs revendications sur le territoire de la mer de Chine méridionale contre Pékin.

Le secrétaire d’État a décrit les revendications de la Chine, qui sont définies par sa ligne à neuf tirets déclarée unilatéralement, comme « illicite ». Les revendications territoriales de Pékin sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale ont été rejetées il y a cinq ans par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, mais la décision a été ignorée par la Chine, qui affirme avoir un droit historique sur les eaux. Les eaux potentiellement riches en ressources contiennent des centaines d’îles et de récifs contestés par la Chine, Brunei, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines.

La récente affirmation de Pékin dans la mise en œuvre de sa soi-disant ligne à neuf tirets a vu ses relations se détériorer avec ses voisins, notamment les Philippines. Manille a été irritée par les incursions chinoises répétitives dans les eaux et les récifs situés dans sa zone économique exclusive.

Alors que la Chine a critiqué à plusieurs reprises les États-Unis pour avoir fait naviguer leurs navires dans le détroit de Taïwan, les États-Unis ont navigué lundi près des îles Paracel, revendiquées par la Chine et le Vietnam, à l’occasion du cinquième anniversaire de la décision de La Haye sur les revendications de la Chine. Pékin a fustigé cette décision et a déclaré que ses forces « ont chassé » le navire américain.

