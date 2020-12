Le ministère chinois des Affaires étrangères a fustigé Washington pour sa décision de mettre sur liste noire les entreprises chinoises prétendument impliquées dans l’expédition de charbon nord-coréen, affirmant qu’il s’opposait fermement à l’ingérence américaine dans les affaires intérieures.

S’exprimant lors d’un point de presse quotidien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes que Pékin «protégerait» les droits et les intérêts de toutes les entreprises et particuliers chinois malgré les tentatives étrangères de les punir.

La Chine s’oppose fermement aux sanctions unilatérales et à la juridiction à bras long imposées par tout pays aux entreprises et aux particuliers chinois en vertu de la législation nationale

Zhao a ajouté que la Chine est pleinement consciente de ses obligations internationales et prend très au sérieux la mise en œuvre de ces résolutions de l’ONU.

Mardi, les États-Unis ont imposé des sanctions à six entités et quatre navires impliqués dans l’expédition de charbon nord-coréen, un acte qui est interdit à la suite d’une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2017 d’interdire les exportations de charbon de Pyongyang.

«La RPDC [North Korea] continue de contourner l’interdiction des Nations Unies sur l’exportation de charbon, un important générateur de revenus qui aide à financer ses programmes d’armes de destruction massive », Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré dans un communiqué.

Le Trésor affirme que les entreprises chinoises ont continué à expédier du charbon nord-coréen malgré la résolution de l’ONU.

Il a également inculpé Pékin pour ne pas avoir respecté ses obligations de punir les entités chinoises se livrant à des échanges interdits avec la Corée du Nord.

«RPC [People’s Republic of China] les autorités doivent mettre en œuvre et appliquer les RCSNU [United Nations Security Council Resolutions], y compris en prenant des mesures contre les entreprises, les particuliers et les navires qui se livrent au commerce interdit par la résolution, y compris l’achat de charbon nord-coréen, » la déclaration lit.

Les relations entre Washington et Pékin se sont détériorées tout au long de l’année alors que les deux parties s’engagent dans une guerre des mots à enjeux élevés, des sanctions réciproques et des démonstrations de force militaire.

Mardi, Pékin a convoqué le plus haut diplomate américain en Chine pour qu’il réponde « Acte scandaleux, sans scrupules, fou et ignoble » de sanctionner 14 fonctionnaires sur la loi de sécurité de Hong Kong

