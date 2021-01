Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté Washington à ne pas saper à plusieurs reprises les intérêts internes de Pékin, notamment les incursions militaires américaines dans la mer de Chine méridionale et le soutien à l’indépendance de Taiwan.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes que la politique de Washington en Asie du Sud-Est n’était pas propice à «Paix et stabilité» dans la région.

«Les États-Unis envoient fréquemment des avions et des navires dans la mer de Chine méridionale pour se muscler. Cela n’est pas propice à la paix et à la stabilité dans la région », Dit Zhao.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également soutenu que les États-Unis devraient repenser leur approche à Taiwan et s’abstenir d’envoyer de faux signaux à «L’indépendance de Taiwan» mouvements.

Zhao a exhorté Washington à respecter le principe d’une seule Chine et à ne pas prendre de mesures qui nuiraient aux relations sino-américaines et à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan.

Les commentaires interviennent après qu’un groupe de transporteurs américains dirigé par l’USS Theodore Roosevelt et trois navires de guerre sont entrés samedi dans la mer de Chine méridionale. L’armée américaine a déclaré que cette décision visait à promouvoir «Liberté des mers», quelques jours seulement après l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Samedi également, le ministère de la Défense de Taiwan a affirmé que 13 avions de combat chinois avaient pénétré dans son espace aérien.

À la suite de l’incident, le porte-parole du département d’État américain Ned Price a exigé que Pékin cesse sa campagne de pression contre Taipei, ajoutant que l’engagement de Washington en faveur de la défense de Taiwan était « solide comme le roc. »

L’administration de l’ancien président américain Donald Trump a vu les tensions monter en flèche entre les deux superpuissances. Pékin a exhorté l’administration Biden à adopter une nouvelle approche et à engager davantage de dialogue avec la Chine.

