Un verrouillage partiel a été imposé dans la capitale chinoise, en particulier dans son district sud de Daxing, qui a enregistré une nouvelle épidémie de Covid-19. Les 1,6 million d’habitants de la zone ont été interdits de quitter la ville.

Le verrouillage a été déclenché par la détection de sept nouveaux cas de coronavirus à Pékin mercredi, six d’entre eux originaires de Daxing, un quartier tentaculaire du sud de la ville abritant l’un de ses deux aéroports internationaux. En tout, 103 nouveaux cas ont été détectés à travers la Chine ce jour-là.

Les habitants de Daxing ont reçu l’ordre de rester chez eux et ne sont pas autorisés à quitter la ville à moins d’avoir une autorisation spéciale des autorités et d’avoir été testés négatifs au virus au cours des trois derniers jours. Les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, tandis que des événements tels que «Les mariages devraient être reportés et les funérailles simplifiées.» Les transports publics du district ont reçu l’ordre de plafonner leurs flux de passagers à 75% de leur pleine capacité.

Dans le sous-district de Tiangongyuan, où les nouveaux cas ont été détectés, les mesures restrictives nouvellement introduites ont été encore plus sévères. Tous les lieux publics du sous-district doivent fermer jusqu’à nouvel ordre.

Alors que la Chine a largement maîtrisé sa situation de coronavirus et qu’elle compte toujours moins de 100000 cas enregistrés, elle a connu à plusieurs reprises des épidémies à petite échelle ces dernières semaines. La détection de grappes, même mineures, du virus a provoqué des verrouillages massifs et même la construction rapide d’installations d’isolement d’urgence à travers le pays.

Lundi, par exemple, quelque trois millions de personnes ont été placées en lock-out dans le nord-est de la province de Jilin, après que plus d’une centaine de personnes aient contracté le virus d’un voyageur de commerce. Alors que des millions de Chinois se préparent à rentrer chez eux pour les prochaines vacances du Nouvel An lunaire, on pense qu’une augmentation du nombre de cas pourrait être déclenchée.

