La CHINE construit secrètement une nouvelle « Grande Muraille » dans la mer de Chine méridionale, affirme-t-on.

Pékin a ouvert une base militaire massive sur une île forteresse contestée dans la région stratégique alors que le conflit s’intensifie.

Il a été affirmé que la Chine construisait secrètement une nouvelle Grande Muraille Crédit : Maxar

Une patrouille anti-sous-marine Y-8Q et un système d’alerte précoce et de contrôle aéroporté KJ-500 ont été repérés Crédit : Maxar

Des photos satellites vues par le Washington Times montrent des déploiements d’avions d’alerte et de contrôle aéroportés PLA KJ-500 à Mischief Reef dans les îles Spratly en mai et en juin, tandis que d’autres photos satellites montraient le stationnement d’un avion de transport Y-9 et Z- 8 hélicoptère jusqu’au récif de Subi.

L’ancien officier du renseignement naval Michael Dahm, qui travaille actuellement avec l’Université Johns Hopkins, a déclaré que de nouvelles photos satellites montrent que le déploiement semble permanent.

Il a déclaré à la publication: « Le changement le plus important dans la posture militaire en 2021 est l’apparition d’avions et d’hélicoptères de mission spéciale chinois à Subi et Mischief Reefs, indiquant que l’APL a peut-être commencé des opérations aériennes de routine à partir de ces aérodromes. »

Cela vient du fait que l’année dernière, il a été affirmé que la Chine utilisait la crise des coronavirus pour affirmer le contrôle de la vitale mer de Chine méridionale.

Pékin prétend posséder la majeure partie de la zone océanique contestée, malgré plusieurs autres pays ayant des revendications apparemment légitimes en vertu du droit international, comme Taïwan, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et Brunei.

Une décision indépendante d’un tribunal soutenu par l’ONU conteste cela, affirmant que les eaux sont internationales.

La convention stipule que les revendications des nations sur les eaux qui les entourent doivent être mesurées à partir de la terre.

Pour contrecarrer cela, Pékin a construit pendant des années des îles artificielles au-dessus des récifs coralliens au milieu de la mer de Chine méridionale, avant de les utiliser comme bases militaires – malgré sa promesse de ne pas le faire.

En 2015, la Chine a insisté sur le fait qu’elle construisait des refuges et des installations de sauvetage pour la pêche commerciale et la navigation sur les récifs des îles Paracel et Spratly.

« Les activités de construction pertinentes que la Chine entreprend dans les îles Nansha (Spratly) ne ciblent ni n’affectent aucun pays, et la Chine n’a pas l’intention de poursuivre la militarisation », a déclaré Xi à l’époque après que des photos satellites eurent révélé que la Chine avait transformé une série de îles disputées en forteresses.

La présence d’avions de combat modernes »comblera les lacunes critiques des capacités de la marine de l’APL en mer de Chine méridionale, notamment en termes de reconnaissance et de puissance aérienne », a ajouté Dahm.

LA CHINE RECHERCHE LE CONTRLE

Le directeur exécutif national de l’Australian Institute of International Affairs (AIIA), le Dr Bryce Wakefield, a déclaré à news.com.au : « Cela montre que la Chine tente d’accroître son contrôle sur la région.

« Ces avions permettront à la Chine d’utiliser plus efficacement ses atouts dans la région, ses soi-disant milices maritimes, par exemple, pour mener leur campagne de harcèlement dans des scénarios proches de la guerre. »

« La Chine a déjà déployé des AWACS à Mischief Reef, mais il semble qu’il s’agisse désormais d’un déploiement plus régulier et permanent », a-t-il ajouté.

Cela survient après que la Chine a affirmé qu’un navire de guerre américain était entré illégalement dans ses eaux territoriales près des îles Paracel sans autorisation en mai.

Dans un communiqué, le commandement du théâtre sud de l’armée chinoise a déclaré que l’action américaine violait la souveraineté de la Chine et sapait la paix et la stabilité régionales.