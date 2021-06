Pékin considère les États-Unis comme le plus grand «créateur de risques pour la sécurité» dans la région après l’entrée d’un navire de guerre américain dans le détroit de Taiwan

Mercredi, Pékin a condamné la présence de la marine américaine dans le détroit de Taïwan, après le passage du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Curtis Wilbur dans l’étendue d’eau mardi.

La partie américaine joue intentionnellement les mêmes vieux tours et crée des problèmes et perturbe les choses dans le détroit de Taiwan.

Le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de la Chine a critiqué la mission américaine comme « le plus grand créateur de risques pour la sécurité régionale ».

Un tweet de l’ambassadeur de Chine auprès de l’ASEAN Deng Xijun de la même manière relayé l’opposition du gouvernement chinois à la « Marche des États-Unis qui crée délibérément des tensions et perturbe la paix et la stabilité régionales ».

La marine américaine soutient que les activités du Curtis Wilbur faisaient partie d’un exercice militaire de routine visant à promouvoir la paix dans la région et que la mission n’a pas violé le droit international.

La patrouille du Curtis Wilbur marque la sixième fois que la marine américaine est apparue dans le détroit de Taïwan depuis que Biden est entré à la Maison Blanche en janvier 2021. Le mois dernier, le Curtis Wilbur a effectué une expédition similaire dans le détroit de Taïwan, qui, selon la Chine, a perturbé paix dans la région.

Les 180 km du détroit de Taïwan, une étendue d’eau qui sépare la Chine continentale et l’île de Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie intégrante du pays, est devenu un point de tension entre les États-Unis et la Chine. Dans une déclaration faite le 13 juin, les dirigeants du G7 ont déclaré que la liberté et la stabilité de Taiwan étaient un problème urgent pour le groupe et ont accusé la Chine de ne pas honorer « les droits de l’homme et les libertés individuelles ». Le porte-parole des Affaires chinoises de Taiwan, Ma Xiaoguang, a promis le 16 juin que la Chine répondrait à toute ingérence des puissances étrangères concernant Taiwan, après qu’un autre navire de la marine américaine, l’USS Ronald Reagan, ait patrouillé la mer de Chine méridionale.

La Chine maintient que la présence navale des États-Unis dans le détroit envoie de mauvais signaux à Taïwan concernant l’indépendance, et que de telles actions sont « jouer avec le feu. »

Le 15 juin, 28 avions chinois sont entrés dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan lors du plus grand survol à ce jour.

