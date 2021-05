Pékin condamne l’ingérence du G7 sur Taiwan, après la déclaration du groupe en faveur de son indépendance

S’exprimant jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a appelé le G7 à prendre des mesures concrètes pour «Promouvoir la reprise de l’économie mondiale», plutôt que de saper le processus de reconstruction post-Covid-19.

«Les ministres des Affaires étrangères du ‘Groupe des Sept’ lancent des accusations sans fondement contre la Chine, interviennent ouvertement dans les affaires intérieures de la Chine et s’engagent dans une politique de groupe qui renverse l’histoire,» A déclaré Wang.

Le porte-parole a décrit les commentaires du G7 concernant l’indépendance de Taiwan vis-à-vis de la Chine, ainsi que des remarques sur la répression présumée à Hong Kong et au Xinjiang, comme «Destruction gratuite des normes des relations internationales» et les a écartés comme «Accusations sans fondement.»

«(Cela) va à l’encontre de la tendance de l’époque du développement pacifique, de la coopération et de la coopération gagnant-gagnant. La Chine condamne fermement cela », at-il dit, ajoutant que toutes les questions relatives à Taiwan doivent être examinées conformément au principe d’une seule Chine.

Il a conclu que les tentatives de «S’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine, porter atteinte à la souveraineté de Pékin et salir l’image du pays» échouera.

Mercredi, après le sommet du G7 à Londres, le groupe a publié un communiqué qui critiquait fortement Pékin, ses prétendues pratiques économiques coercitives et, entre autres, ses revendications sur l’île de Taiwan.

Le communiqué soutenait la participation de Taiwan aux forums de l’Organisation mondiale de la santé et à l’Assemblée mondiale de la santé, et soulevait des préoccupations concernant «Toute action unilatérale qui pourrait aggraver les tensions» dans le détroit de Taiwan. Le G7 se compose de nations démocratiques établies, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, et est actuellement dirigé par Londres.

