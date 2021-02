Pékin blâme la Grande-Bretagne pour avoir abusé du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour attaquer et salir la Chine

Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué le Royaume-Uni, déplorant son utilisation du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour «diffuser de fausses informations» après que Londres ait accusé Pékin de violer systématiquement les droits de l’homme des groupes minoritaires.

«La soi-disant adoption par la Grande-Bretagne d’une résolution sur cette question est évidemment une arrière-pensée. Son but est de semer la confusion et de discréditer la Chine… Nous nous y opposons fermement. Les trucs britanniques ne peuvent tromper la communauté internationale », Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi aux journalistes.

Wang a cherché à mettre en évidence la « doubles standards » sur les questions de droits de l’homme, affirmant qu’un tiers des familles avec enfants de moins de 5 ans au Royaume-Uni vivent dans la pauvreté. «Les troupes britanniques ont tué et torturé sans discrimination des innocents en Irak, en Afghanistan et ailleurs, mais les auteurs ont été mis à l’abri par le gouvernement britannique et sont restés en liberté». a ajouté le porte-parole.

Wang a déclaré que Pékin exhorte le Royaume-Uni à examiner sa propre situation des droits humains et à prendre des mesures concrètes, ajoutant qu’il devrait adopter une approche plus constructive pour un développement sain des droits humains internationaux.

Le porte-parole a affirmé que la xénophobie et les discours de haine sont endémiques au Royaume-Uni et que les droits des immigrants sont gravement violés, une ligne de plus en plus adoptée par Pékin depuis que la Grande-Bretagne a offert à des millions de Hongkongais la possibilité de s’installer et d’obtenir la pleine citoyenneté britannique à partir de février 2021.

Aussi sur rt.com Pékin appelle les Britanniques à « distinguer le bien du mal », affirmant que les médias ont déformé la vision du public britannique sur la Chine

Les commentaires de Wang interviennent après que le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a critiqué la Chine lors d’un discours au Conseil des droits de l’homme de l’ONU lundi, accusant Pékin de multiples violations des droits de l’homme à l’intérieur de ses propres frontières.

Raab a cité des violations des droits de l’homme au Tibet, au Xinjiang et à Hong Kong, insistant sur le fait que le Royaume-Uni continuera de demander des comptes à la Chine et demandant un accès sans entrave au Xinjiang, où les musulmans ouïghours seraient persécutés.

Pékin nie les allégations faites contre la Chine.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!