Pékin autorise le vaccin BioNTech Covid à augmenter nos stocks liés à la Chine

Estee Lauder (EL) et d’autres avoirs du Club avec une exposition significative à l’économie chinoise ont rebondi vendredi, après l’annonce que le vaccin Covid de BioNTech (BNTX) sera bientôt disponible pour les résidents étrangers vivant en Chine. Nous sommes prudemment optimistes quant au développement du vaccin, ce qui ajoute à l’espoir que Pékin assouplira ses politiques restrictives en cas de pandémie après des années de tests de virus réguliers, des limites sur les voyages et des verrouillages continus qui ont pesé sur la deuxième économie mondiale. Un ancien responsable chinois de la santé publique a également suggéré que des changements “substantiels” à la politique dite du zéro Covid du gouvernement pourraient avoir lieu dans les mois à venir, selon Reuters. Bien sûr, il est important de rester mesuré, et nous retirons toujours la spéculation de Chine avec un grain de sel. Après tout, les responsables chinois n’ont pas annoncé de transition officielle loin de leur politique Covid très stricte. Les nouvelles de vendredi sur les vaccins ont une portée étroite: le vaccin ARNm Covid réalisé par l’allemand BioNTech et l’américain Pfizer (PFE) ne sera disponible que pour les expatriés qui vivent en Chine. Néanmoins, les mouvements de certains stocks liés à la Chine – dont beaucoup appartiennent au Club – montrent que le marché accepte le changement de politique en matière de vaccins. Les actions d’Estee Lauder ont bondi de plus de 7 % pour atteindre environ 208 $ chacune. Le géant des cosmétiques a une grande entreprise en Chine et il y a quelques jours à peine, il a réduit ses prévisions de vente en partie à cause de la politique chinoise de Covid. Les actions de Starbucks (SBUX), qui considère la Chine comme son deuxième marché en dehors des États-Unis, ont bondi d’environ 7 %. Les solides résultats trimestriels publiés jeudi soir sont également susceptibles d’aider le titre. Les actions de Wynn Resorts (WYNN) ont augmenté de près de 4 %. L’opérateur de casino possède deux propriétés importantes dans le centre de jeu de Macao, qui est une région administrative spéciale chinoise. Les prix du brut ont rebondi d’environ 4 % vendredi, probablement en raison des nouvelles de la Chine, car une réouverture économique plus complète dans le pays stimulerait la demande de pétrole. Le mouvement des prix a fourni un certain soutien aux actions pétrolières sur le marché boursier volatil de vendredi. Détails sur l’actualité du vaccin S’exprimant vendredi en Chine, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que Pékin mettrait le vaccin Covid de BioNTech à la disposition des étrangers dans le pays. Ce serait la première fois que la Chine autoriserait un vaccin qui n’a pas été développé au niveau national à être administré à l’intérieur de ses frontières. BioNTech est une société allemande et son vaccin à base d’ARNm – développé aux côtés de Pfizer – est généralement considéré comme plus efficace que les vaccins fabriqués par les entreprises chinoises. On ne sait pas immédiatement quand les expatriés en Chine pourraient réellement commencer à se faire vacciner contre le vaccin BioNTech-Pfizer Covid. Bien que sa disponibilité soit limitée à une certaine cohorte pour le moment, Scholz aurait plaidé pour une accessibilité plus large dans le pays. “Bien sûr, cela ne peut être qu’une première étape. J’espère que le cercle des personnes éligibles pourra bientôt être élargi à une capacité gratuite générale du vaccin BioNTech”, a déclaré Scholz vendredi, selon Reuters. Ce que cela signifie pour le Club Le président chinois Xi Jinping et d’autres dirigeants du parti communiste entendront-ils l’appel de Scholz ? Personne ne peut le dire avec certitude. C’est pourquoi nous insistons sur l’importance d’interpréter cette nouvelle de manière mesurée. Mais, comme nous l’avons déjà suggéré, nous ne pensons pas que le gouvernement chinois puisse maintenir indéfiniment son approche restrictive en cas de pandémie. Son économie a affiché une croissance plus faible que l’histoire récente, et nous pensons que Pékin finira par modérer sa position en matière de santé publique d’une manière qui profite aux entreprises qui y opèrent. Comme nous ne pouvons pas prédire avec certitude quand cela se produirait, nous avons été patients avec des noms comme Wynn Resorts – réduisant notre position à seulement 0,5 % mais conservant certaines actions dans l’espoir que la Chine rouvrirait matériellement. De même, nous voulions revenir à Estee Lauder avant qu’il y ait une annonce officielle que la Chine mettait fin au zéro-Covid. Nous avons vu suffisamment de progrès sur ce front pour redémarrer notre position EL fin septembre, et les développements de vaccins de vendredi rejoignent la liste. Sur Starbucks, la chaîne de café continue d’investir massivement en Chine et d’ouvrir de nouveaux magasins sur le marché, pariant sur sa viabilité à long terme en tant que moteur de croissance. Nous comprenons la vue d’ensemble de la direction et nous étions prêts à prendre une participation dans l’entreprise fin août avec la reconnaissance que nous aurions besoin d’être patients en Chine. “Nous prévoyons que l’incertitude actuelle liée à Covid se poursuivra et réitérons l’opinion que nous avons partagée lors de notre appel du troisième trimestre et de notre journée des investisseurs selon laquelle, bien que nos aspirations à long terme pour la Chine restent inchangées, nous nous attendons à ce que la reprise de nos activités dans le pays soit non linéaire. “, a déclaré le PDG par intérim de Starbucks, Howard Schultz, lors de l’appel sur les résultats de la société jeudi soir. Un certain nombre d’autres actions du Club, telles qu’Apple (AAPL), Qualcomm (QCOM) et Procter & Gamble (PG), ont d’importantes entreprises chinoises qui devraient bénéficier d’un assouplissement des politiques de Covid dans la mesure où cela stimule l’économie. Par exemple, P & G a déclaré le mois dernier qu’il souffrait toujours des blocages en Chine et d’un manque général de confiance des consommateurs. “Nous avions certainement espéré que cela s’atténuerait, mais nous constatons toujours un impact négatif important sur la mobilité des consommateurs du fait du maintien des politiques strictes de Covid”, a déclaré le chef des finances de P & G, Andre Schulten, lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de la société. “Nous nous sentons bien positionnés – une fois que nous verrons le retour de la mobilité des consommateurs, nous sommes très convaincus de notre capacité à croître sur le marché”, a ajouté le directeur financier. Les actions de QCOM et PG ont augmenté vendredi. Mais AAPL n’a vu aucun avantage immédiat dans les nouvelles de la Chine. (Apple a été embourbé dans le malaise entourant Big Tech. Le titre, y compris vendredi, était sur une séquence de cinq défaites consécutives depuis le pop de vendredi dernier, le lendemain de solides bénéfices.) (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PG, EL, WYNN , AAPL, QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le Nasdaq a un pipeline “très, très solide” d’entreprises chinoises qui souhaitent s’inscrire à la bourse dans les mois à venir alors que les États-Unis et la Chine semblent plus près de résoudre un différend d’audit, a déclaré Bob McCooey, vice-président du Nasdaq. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images