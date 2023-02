Pékin assouplit la règle de réunion pour le haut diplomate américain à Hong Kong

Hong Kong (AP) – Le consul général des États-Unis n’a plus besoin d’obtenir l’approbation de la Chine avant de rencontrer des responsables dans la ville chinoise semi-autonome de Hong Kong, après l’assouplissement d’une règle mise en place lors des tensions accrues entre Washington et Pékin.

En vertu de la nouvelle exigence, qui a commencé en novembre, Pékin doit être informé au préalable, remplaçant un arrangement précédent qui obligeait le haut diplomate à demander l’autorisation du bureau des affaires étrangères de la Chine dans la ville avant d’avoir de telles réunions, a déclaré le consulat américain à Hong Kong. Associated Press mardi.

L’assouplissement des règles permettrait au consul général d’avoir plus facilement des échanges directs avec des fonctionnaires à Hong Kong dans le cadre de sa pratique diplomatique normale. La règle précédente a été introduite en 2020 lors de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine.

“Conformément aux exigences établies par le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine (MFA), le consul général informe actuellement le bureau du commissaire du ministère des Affaires étrangères à Hong Kong des réunions avec des représentants du gouvernement local et des établissements d’enseignement gouvernementaux cinq jours dans à l’avance », a déclaré le consulat dans un e-mail.

Interrogé sur le changement de règle, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que le gouvernement de Hong Kong accueillerait favorablement tout échange visant à améliorer les relations commerciales, culturelles et les travaux pouvant aider à promouvoir la ville.

“Les responsables du gouvernement de Hong Kong, bien sûr, seront également en contact avec différentes personnes, y compris des responsables de différents consulats, afin d’améliorer les échanges”, a déclaré Lee, et le gouvernement agirait conformément à la Convention de Vienne.

Hong Kong est revenu au pouvoir de la Chine en 1997 sous la promesse que l’ancienne colonie britannique pourrait conserver ses propres institutions politiques, sociales et financières pendant 50 ans.

Ces dernières années, il est devenu un sujet de discussion entre les États-Unis et la Chine, car les critiques disent que la promesse devient de plus en plus usée, en particulier après que Pékin a imposé la loi de 2020 sur la sécurité nationale, qui a emprisonné ou réduit au silence de nombreux dissidents.

Kanis Leung, Associated Press