Pékin assimile la prise d’assaut du Capitole aux manifestations de Hong Kong, espère que les États-Unis pourront profiter de « la paix, de la stabilité et de la sécurité dès que possible »

Pékin assimile la prise d’assaut du Capitole aux manifestations de Hong Kong, espère que les États-Unis pourront profiter de « la paix, de la stabilité et de la sécurité dès que possible »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les «voyous, extrémistes et méchants» qui ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi de «honte», ajoutant que Pékin espère que les Américains pourront connaître la stabilité dans un proche avenir.

S’exprimant jeudi lors d’un point de presse régulier, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying a fustigé le «Voyous» impliqué dans la violence sur Capitol Hill à Washington, DC, et a comparé les troubles aux manifestations de Hong Kong.

«Certaines personnes aux États-Unis ont réagi et ont utilisé des mots très différents à propos de ce qui s’est passé à Hong Kong en 2019 et de ce qui se passe aux États-Unis aujourd’hui. Ce contraste frappant et les raisons qui le sous-tendent suscitent la réflexion. » Nota Hua.

La porte-parole s’est également rendue sur Twitter, publiant une vidéo rappelant aux gens les manifestations qui ont balayé l’ancienne colonie britannique de Hong Kong il y a deux ans.

Les États-Unis et leurs partenaires occidentaux ont critiqué l’influence croissante de Pékin sur Hong Kong et ont mis en colère le gouvernement chinois en soutenant divers mouvements de protestation dans la région administrative spéciale.

Hua a conclu en disant que la Chine souhaite que la normalité soit rétablie aux États-Unis. « Nous pensons que le peuple américain veut la sécurité et la tranquillité, en particulier dans la situation grave de l’épidémie actuelle, nous espérons également que le peuple américain pourra jouir de la paix, de la stabilité et de la sécurité dès que possible », elle a noté.

Aussi sur rt.com « Nous venons de voir la confiance dans la démocratie se briser »: le ministre britannique de l’Intérieur condamne la « terrible » violence à Capitol Hill

Les événements de mercredi, lorsque les partisans du président américain sortant Donald Trump ont violé le Capitole et organisé une occupation, ont été largement condamnés dans le monde entier.

Jeudi, Trump a promis « Une transition ordonnée » à l’administration de son successeur Joe Biden, après que le Congrès américain ait certifié la victoire électorale du démocrate.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!