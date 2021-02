Pékin appelle les Britanniques à «  distinguer le bien du mal  », affirmant que les médias ont déformé la vision du public britannique sur la Chine

La Chine a appelé le peuple britannique à «rendre des jugements indépendants fondés sur des faits», car un sondage montre que les Britanniques se méfient de la Chine après que Londres et Pékin se sont engagés dans une interdiction tit-pour-tat des organisations médiatiques.

S’exprimant vendredi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a pris pour cible les médias britanniques lorsqu’elle a été interrogée sur un récent sondage du British Foreign Policy Group, à but non lucratif, qui a souligné le dégoût des Britanniques pour Pékin.

«La Chine espère que les étrangers, y compris le peuple britannique, pourront garder les yeux ouverts et distinguer le bien du mal, ainsi que rendre des jugements indépendants fondés sur des faits», Déclara Hua.

Hua a fustigé les organisations médiatiques qu’elle a dit «A concocté et répandu trop de rumeurs, de mensonges et de fausses informations sur des problèmes liés à la Chine», notant que de telles pratiques ne sont pas propices à une «Compréhension correcte» des peuples chinois et britannique.

La porte-parole en a profité pour rappeler aux journalistes « Importance de rapports vrais et objectifs, » et a dit que les médias devraient jouer un «Rôle actif et constructif» en améliorant la compréhension culturelle entre les deux nations.

Le sondage en question a révélé que les Britanniques sont très méfiants à l’égard de l’État chinois, montrant que 41% des personnes interrogées considéraient la Chine comme un «Menace critique», et seulement 22% des participants étaient heureux de voir un accord économique entre la Grande-Bretagne et la Chine.

Début février, les deux puissances ont échangé des coups, lorsque Londres a interdit au réseau chinois CGTN de diffuser au Royaume-Uni et que Pékin a pris des mesures réciproques, interdisant à BBC World News de diffuser en Chine, bien que la BBC n’ait pas été largement disponible pour les Chinois.

Le chien de garde britannique Ofcom a retiré la licence de CGTN après qu’une enquête a montré que le diffuseur était «Contrôlé par le Parti communiste chinois et donc exclu du droit de détenir une licence de diffusion en vertu des lois britanniques».

Pendant ce temps, Pékin a réclamé la BBC financée par des droits de licence «A violé les exigences selon lesquelles les informations doivent être véridiques et justes, porté atteinte aux intérêts nationaux de la Chine et sapé l’unité nationale de la Chine.»

