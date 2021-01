Pékin alerte les voisins du Mékong sur la restriction du débit d’eau au milieu de l’entretien des barrages, alors que les experts crient au scandale pour un avertissement tardif

La Chine a averti d’autres États situés le long du Mékong que les travaux d’entretien d’un barrage hydroélectrique entraîneraient une réduction considérable du débit pendant 20 jours, suscitant des préoccupations écologiques sur la voie navigable riche en poissons.

Mercredi, la Commission du fleuve Mékong (MRC) a déclaré que les niveaux d’eau le long de la voie navigable devraient baisser d’environ 1,20 mètre, suite à la notification de la Chine un jour plus tôt qu’elle restreindrait le débit. L’annonce est intervenue près d’une semaine après que les experts ont été alertés pour la première fois d’un débit d’eau restreint en amont.

La divulgation par le ministère chinois des Ressources en eau a déclaré que le débit d’eau de la centrale hydroélectrique de Jinghong serait réduit de 1000 mètres cubes par seconde (m³ / s) du 5 au 24 janvier, en raison de la «Entretien des lignes de transport du réseau électrique».

Selon le MRC, Pékin a déclaré que les niveaux seraient progressivement augmentés pour revenir à un état de fonctionnement normal le 25 janvier, sans préciser le volume à restaurer.

L’annonce intervient après que les partenaires de la MRC ont observé, en utilisant une nouvelle technologie financée par les États-Unis, une réduction de près de 50% du débit d’eau de la centrale hydroélectrique de Jinghong le 31 décembre. La Chine n’avait pas informé ses voisins du Mékong de cette décision.

Le débit d’eau de la centrale hydroélectrique de Jinghong dans le Yunnan en Chine diminue de près de moitié en raison de l’entretien du réseau électrique du 5 au 24 janvier, entraînant des changements dans les niveaux d’eau des rivières le long du Mékong en Thaïlande, au Laos et au Cambodge. Histoire complète: https://t.co/aujk6UZFkX pic.twitter.com/w6SDnR2oCJ – MRC (@MRCMekong) 6 janvier 2021

Le nouveau moniteur du barrage du Mékong a déclaré lundi que la restriction du débit d’eau pourrait soudainement «Être dévastateur pour le recrutement des poissons», et a fustigé la décision de la Chine de ne pas informer ses voisins plus tôt.

https://www.facebook.com/mekongdammonitor/posts/113500707308056

Le fleuve Mékong, qui descend du plateau tibétain à travers la Chine et au Myanmar, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Vietnam, possède la plus grande pêcherie intérieure du monde.

La pêche sur le fleuve représente jusqu’à un quart des prises mondiales d’eau douce et fait vivre environ 60 millions de personnes en Asie du Sud-Est, selon le World Wildlife Fund.

Aussi sur rt.com Pékin promet de prendre les mesures nécessaires après la dernière attaque de Trump contre les applications de paiement chinoises

Pékin a construit 11 barrages le long du Mékong depuis 1995.

En décembre, les États-Unis ont financé un projet utilisant des satellites pour suivre et publier en temps réel les niveaux d’eau des barrages chinois le long du Mékong, une initiative qui a encore exacerbé les tensions entre Pékin et Washington.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!