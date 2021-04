S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les États-Unis n’étaient pas en mesure de critiquer les efforts de Pékin pour inverser le changement climatique après que Washington ait choisi de quitter l’Accord de Paris en 2017.

«Le retour des États-Unis n’est pas du tout le retour du roi, mais le retour de l’élève qui a sauté l’école. Les États-Unis n’ont pas encore apporté une contribution déterminée au niveau national et n’ont donné aucune explication sur la manière de combler le vide dans l’action de quatre ans ». Zhao a noté, faisant référence au retour de Washington à l’accord en 2021 sous le président Joe Biden.

Zhao a soutenu que la Chine a été beaucoup plus active dans le domaine du changement climatique. «Les actions et l’efficacité de la Chine dans la lutte contre le changement climatique sont évidentes pour tous. La Chine a apporté une contribution importante à la conclusion de l’Accord de Paris. L’année dernière, il a annoncé les objectifs de la vision en matière de pic de carbone et de neutralité en carbone, ainsi que de nouvelles mesures visant à accroître la force des contributions déterminées au niveau national ». il a dit.

Faisant référence à des études, Zhao a affirmé que l’engagement de la Chine contribuera à réduire l’élévation de la température mondiale de 0,2 ° C à 0,3 ° C.

Les commentaires de Zhao interviennent après qu’un porte-parole anonyme du département d’État américain ait prétendu que la Chine ne s’était pas encore engagée sur la voie qui permettra au monde d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et exigeait que Pékin prenne davantage de mesures pour réduire les émissions.

Mercredi, l’envoyé américain John Kerry s’est rendu à Shanghai pour discuter du changement climatique avec ses homologues chinois. Il a dit que la Chine doit « assumer la responsabilité » pour sa part dans la crise climatique, appelant Pékin à cesser de construire des centrales au charbon et à cesser de financer les entreprises charbonnières à l’étranger.

