Pékin adopte une loi anti-sanction étrangère pour protéger les intérêts fondamentaux de la Chine contre l’ingérence occidentale

Jeudi, l’Assemblée populaire nationale chinoise a voté et adopté la « Loi sur les sanctions anti-étrangères » dans le but de protéger les intérêts nationaux contre les ingérences étrangères.

Le projet de loi anti-sanctions étrangères a été proposé lundi au Comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale (APN).

Le contenu spécifique de la loi chinoise anti-sanctions n’a pas été révélé au monde extérieur, mais les commentateurs ont émis l’hypothèse que la loi pourrait donner au gouvernement chinois le droit légal de contrer les sanctions étrangères avec ses propres mesures punitives.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a précédemment déclaré que le but de l’adoption d’une telle loi serait de « maintenir la souveraineté nationale, la dignité et les intérêts fondamentaux, et s’opposer à l’hégémonisme occidental et à la politique du pouvoir. »

Les États-Unis et la Chine se sont engagés dans des sanctions du tac au tac ces dernières années après que l’ancien président américain Donald Trump a initié un découplage avec Pékin, insistant sur le fait que l’Amérique n’obtenait pas un accord équitable du commerce avec la Chine. Les alliés occidentaux de Washington, y compris l’UE, ont également sanctionné les entreprises et les responsables chinois.

La concurrence sino-américaine s’est poursuivie sous l’administration Biden. Mardi, le Sénat américain a adopté le « US Innovation and Competition Act », un projet de loi de 250 milliards de dollars qui vise à garantir que Washington reste une puissance technologique malgré la montée en puissance de la Chine.

Le projet de loi interdit également de télécharger l’application TikTok sur les équipements gouvernementaux et arrête l’achat par le gouvernement américain de drones chinois.

Pékin a riposté mercredi, appelant les États-Unis à abandonner leur mentalité de guerre froide et a déclaré : « les États-Unis sont la plus grande menace pour eux-mêmes ».

