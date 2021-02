L’Ofcom a révoqué la licence de diffusion de la chaîne de télévision publique chinoise CGTN – Getty

Le radiodiffuseur d’État chinois CGTN a repoussé la décision de l’Ofcom de révoquer sa licence de diffusion au Royaume-Uni, accusant le régulateur d’être «manipulé par des organisations d’extrême droite et des forces anti-chinoises».

Le média d’État a déclaré dans un communiqué qu’il était déçu par la décision et que ses émissions sur 18 ans au Royaume-Uni étaient un service public.

Jeudi, l’Ofcom a révoqué la licence de CGTN après avoir constaté qu’elle était «finalement contrôlée par le Parti communiste chinois», violant les règles qui obligent les organisations diffusant au Royaume-Uni à exercer un contrôle éditorial sur les programmes diffusés et à ne pas être contrôlées par des organes politiques.

La décision peut être contestée devant les tribunaux britanniques, bien que la CGTN n’ait pas indiqué si elle prévoyait de le faire. Bien que CGTN soit retiré des ondes britanniques, l’organisation est toujours en mesure de publier du contenu sur les médias sociaux occidentaux et sur son propre site Web.

Les politiciens occidentaux, y compris au Royaume-Uni, se sont de plus en plus inquiétés des risques de désinformation et d’espionnage posés par l’expansion des médias d’État chinois à l’étranger.

En effet, au cours de l’année écoulée, trois Chinois considérés comme des agents du renseignement du ministère chinois de la Sécurité d’État sont arrivés au Royaume-Uni sous le faux prétexte de travailler pour des médias d’État, a révélé le Telegraph.

La Chine a investi des milliards de dollars dans le renforcement de sa présence dans les médias d’État à l’étranger, des médias contrôlés par l’État, notamment CGTN, Xinhua et China Daily, établissant des bureaux et des centres de diffusion dans les grandes villes, dont Londres.

Les efforts se sont accélérés après que le dirigeant Xi Jinping en 2016 ait encouragé les médias d’État «à bien raconter les histoires de la Chine».

Les médias d’État chinois, les représentants du gouvernement et les ambassades ont également proliféré sur les médias sociaux occidentaux cherchant à présenter le récit de la Chine sur un éventail de problèmes mondiaux, des violations des droits de l’homme au Xinjiang aux origines de la pandémie de coronavirus.

Certaines plateformes, telles que Twitter, ont commencé à étiqueter les comptes comme «médias affiliés à l’État chinois» ou «compte du gouvernement chinois».

En janvier, Twitter a verrouillé le compte de l’ambassade américaine de Chine pour un tweet défendant la politique de Pékin à l’égard des Ouïghours musulmans au Xinjiang.

Ce matériel publié par les médias d’État chinois est généralement destiné à un public en dehors de la Chine, car des plateformes comme Twitter et Facebook sont interdites dans le pays par les censeurs du gouvernement, qui contrôlent étroitement les nouvelles et les informations.

CGTN est un radiodiffuseur de langue anglaise faisant partie d’une famille de chaînes liées à China Central Television (CCTV) dont le siège est à Pékin et supervisé par le cabinet du pays, supervisé par le Parti communiste au pouvoir.

L’Ofcom devrait «conclure prochainement des procédures de sanctions distinctes contre CGTN pour impartialité, équité et violations de la vie privée», a déclaré le régulateur dans un communiqué.