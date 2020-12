Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a accusé les États-Unis de salir les entreprises chinoises en mettant en œuvre une répression injustifiée qui empêche les services publics américains d’acheter des équipements de réseau électrique à Pékin.

Le secrétaire américain à l’énergie Dan Brouillette a signé jeudi une ordonnance interdisant aux entreprises de services publics qui fournissent de l’électricité aux installations de défense américaines d’acheter des équipements produits par la Chine.

Dans un communiqué, le ministère de l’Énergie a fait valoir que cette décision était nécessaire pour protéger l’Amérique contre les cyber-attaques potentielles. « Il est impératif de sécuriser le Bulk Power System contre les attaques et l’exploitation par des adversaires étrangers. Cet ordre est l’une des nombreuses mesures prises par cette administration pour réduire considérablement la capacité de nos adversaires étrangers à cibler nos infrastructures électriques critiques.. »

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a riposté à cette décision, accusant l’Amérique de mettre en œuvre la politique sans preuves, ne le faisant que pour persécuter les entreprises à Pékin.

S’exprimant lors de sa conférence de presse régulière, Wang a déclaré que «Peu importe à quel point la partie américaine tente de salir la Chine, elle ne peut pas cacher le fait qu’elle sévit politiquement contre ses concurrents, ni arrêter le développement et le progrès des entreprises chinoises.. »

Wang a poursuivi en accusant les agences américaines de s’engager dans le genre de cyberespionnage qu’elles invoquent pour justifier leurs actions contre la Chine, déclarant que la communauté internationale voit à travers l’astuce américaine consistant à calomnier les autres afin de détourner l’attention de leur propre comportement.

Le déménagement des États-Unis intervient alors que les responsables américains ont révélé qu’ils avaient découvert une campagne de piratage qui, selon eux, pose un problème.risque grave»Au pays et à ses infrastructures. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des États-Unis n’a pas encore identifié les départements ou groupes concernés, si une violation de données s’est produite et qui, selon elle, en est à l’origine, au-delà de dire qu’il s’agissait d’un « acteur de menace de persistance avancée. »

