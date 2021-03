Le porte-parole a noté que Pékin espère que les réunions en Alaska favoriseront «Le développement sain et stable des relations sino-américaines» mais a accepté qu’un dialogue unique ne résoudra probablement pas tous les problèmes entre les deux nations. Zhao a affirmé que la Chine ne ferait pas de compromis sur les questions liées à la souveraineté et à la sécurité. «La détermination et la volonté de sauvegarder [our] les intérêts fondamentaux sont inébranlables », il a noté.

