Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi à Canberra que c’était une erreur de politiser la coopération commerciale après que le trésorier australien eut bloqué une offre publique d’achat visant l’un des plus grands constructeurs d’une entreprise chinoise.

Le trésorier Josh Frydenberg a rejeté une offre publique d’achat lancée par China State Construction Engineering Corp l’année dernière pour une participation majeure dans Probuild, la filiale australienne d’une société mère sud-africaine Wilson Bayly Holmes-Ovcon (WBHO).

L’accord, qui nécessitait l’approbation du trésorier et du Conseil australien de révision des investissements étrangers, a été rejeté au motif qu’il pourrait donner aux services de renseignement étrangers accès aux informations sur les infrastructures essentielles du pays.

L’achat aurait valu 300 millions de dollars australiens (232 millions de dollars), mais l’acheteur potentiel avait été informé de l’accord. « serait rejetée par le gouvernement fédéral pour des raisons de sécurité nationale », et la société chinoise a dû abandonner l’offre.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a accusé mardi Canberra de violer les principes du marché. « De telles actions ont perturbé la dynamique de coopération pratique entre la Chine et l’Australie et nuisent à l’image et à la réputation de l’Australie elle-même », il a dit. «C’est une erreur de politiser la coopération commerciale normale et de rechercher une ingérence politique au nom de la sécurité nationale».

Zhao a également exprimé l’espoir que l’Australie adhèrera au principe du marché libre et de la concurrence loyale.

Le président exécutif de Probuild, Simon Gray, voit également « plus de politique qu’autre chose » dans la décision du trésorier. « Personne ne peut nous donner une vraie raison pour laquelle nous sommes un risque pour la sécurité nationale. C’est une blague, » il a noté.

Les investissements chinois dans l’économie australienne ont déjà chuté alors que les deux États sont en désaccord sur les lois sur l’ingérence étrangère de Canberra, son interdiction des équipements 5G de Huawei et les différends concernant la politique chinoise à Hong Kong et sa gestion de l’épidémie de Covid-19 à Wuhan.

