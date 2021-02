Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il «s’opposait fermement» à la décision du régulateur britannique de priver la chaîne d’information de langue anglaise basée à Pékin, CGTN, de sa licence de diffusion au Royaume-Uni.

S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes que China Global Television Network (CGTN) avait strictement respecté les lois et règlements britanniques et a affirmé que la décision de révoquer la licence de l’organisation remettait en question l’engagement de la Grande-Bretagne en faveur de la liberté de la presse.

«Il s’agit clairement de deux poids deux mesures et d’une répression politique. La Chine exhorte la Grande-Bretagne à arrêter immédiatement la manipulation politique et à corriger ses erreurs. La Chine se réserve le droit d’apporter les réponses nécessaires et de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des médias chinois ». A déclaré Wang.

Le porte-parole a défendu l’intégrité du réseau, affirmant que CGTN satisfaisait aux normes qui lui étaient imposées, rapportant des informations basées sur les principes d’objectivité, d’équité, de véracité et d’exactitude. Son professionnalisme est reconnu internationalement, a-t-il ajouté.

«Depuis plus de 10 ans au Royaume-Uni, CGTN a respecté l’éthique professionnelle et a développé une bonne coopération avec le Royaume-Uni. Son activité est conforme au droit de la communication », A affirmé Wang.

«Il a joué un rôle actif dans l’amélioration de la compréhension et de la communication entre les peuples chinois et britannique et dans la promotion des échanges culturels entre les deux pays.»

Aussi sur rt.com La BBC renvoie le feu après que la Chine ait accusé le groupe de presse d’État de « fausses informations » et de « préjugé idéologique »

La décision du régulateur britannique des médias Ofcom de révoquer jeudi la licence de CGTN a déclenché une dispute amère entre les deux nations, Pékin accusant le radiodiffuseur britannique, la BBC, de « Fausses nouvelles. »

La BBC a rejeté les accusations du ministère chinois des Affaires étrangères, notant: «Nous maintenons nos rapports précis et équitables sur les événements en Chine et rejetons totalement ces accusations infondées de fausses informations ou de préjugés idéologiques.

CGTN a été interdite après qu’une enquête a révélé que l’organisation était directement contrôlée par le Parti communiste chinois et qu’elle ne satisfaisait donc pas aux exigences légales pour une licence de radiodiffusion en vertu du droit britannique.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!