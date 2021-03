Pékin accusé d’utiliser la pandémie de Covid pour contrôler les journalistes – Rapport d’un groupe de médias étrangers

Le Club des correspondants étrangers de Chine (FCCC) a accusé Pékin d’utiliser Covid-19 comme «un autre moyen de contrôler les journalistes», de restreindre les visas et de surveiller les journalistes. La Chine dit qu’elle protège ses citoyens du virus.

La FCCC, qui est l’association professionnelle des journalistes basés à Pékin qui font des reportages sur la Chine, a fait valoir que 2020 avait vu un «Déclin rapide de la liberté des médias», mis en œuvre sous le couvert de mesures qui ont été utilisées pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Dans son rapport annuel publié lundi, le groupe de presse a affirmé que ces restrictions étaient imposées aux journalistes pour les empêcher de fournir une image précise des événements en cours dans le pays, ainsi que dans d’autres domaines politiquement sensibles pour Pékin, comme le Tibet.

Alors que la machine de propagande chinoise luttait pour reprendre le contrôle du récit autour de cette catastrophe de santé publique, les organes de presse étrangers ont été à plusieurs reprises bloqués.

La FCCC a constaté que 42 pour cent des journalistes qui ont répondu au rapport se sont vu refuser l’accès ou ont été forcés de quitter les zones en raison d’allégations de problèmes de santé et de menaces de mise en quarantaine forcée. Certains membres des médias ont également fait valoir que les journalistes avaient été soumis à des restrictions qui ne s’appliquaient pas à d’autres personnes dans le pays, y compris la recherche des contacts et les points de contrôle, qui «A créé des opportunités supplémentaires pour les autorités chinoises de collecter des données et de surveiller les journalistes étrangers et leurs sources.»

La Chine a déjà réfuté les critiques concernant ses restrictions strictes en matière de Covid-19, qui ont eu un impact sur les diplomates, les responsables de l’Organisation mondiale de la santé et les journalistes entrant et voyageant dans le pays. Pékin estime que des contrôles, des quarantaines et des tests stricts sont nécessaires pour protéger ses citoyens contre les nouvelles variantes du virus qui pourraient rapidement se propager dans toute la Chine.

En janvier, l’agence de presse officielle chinoise Xinhua a annoncé que le pays appliquerait une politique « 14 + 7 + 7 » qui obligerait toute personne entrant dans le pays à passer 14 jours en quarantaine dans les hôtels, sept jours en quarantaine à domicile et sept autres. jours surveillés à la maison avec des limites sur la capacité de rencontrer d’autres personnes en public.

