Les récents chiffres d’inscription des électeurs ont soulevé des spéculations selon lesquelles les jeunes habitants de la ville sont indifférents à leur système électoral

Contrairement aux représentations occidentales caricaturales, la démocratie de Hong Kong était loin d’être anéantie par la loi sur la sécurité nationale de Pékin. Les deux parties sont toujours déterminées à maintenir « un pays, deux systèmes », Hong Kong ayant une atmosphère assez similaire aux places financières occidentales.

J’étais à Hong Kong et en Chine continentale il y a quelques semaines et j’ai été témoin de la différence. À titre de comparaison anecdotique entre Hong Kong et le principal centre financier du continent, Shanghai, il y a beaucoup plus de sans-abri dans le premier, ainsi que des magasins de haute couture que vous ne trouverez peut-être nulle part ailleurs, des trafiquants de drogue dans les rues et un présence massive des institutions financières internationales. Dans l’ensemble, Hong Kong est un endroit beaucoup plus familier pour ceux d’entre nous qui viennent de l’Ouest – pour le meilleur ou pour le pire.

Mais les médias occidentaux essaient de donner l’impression que Hong Kong est entièrement sous la bannière de Pékin, mettant fin à toute sorte d’identité indépendante pour la ville, depuis la mise en œuvre en 2020 de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Il y a aussi des tentatives de fausser certains chiffres récents, tels que les données d’inscription des électeurs, pour indiquer l’apathie croissante des jeunes face à cette supposée prise de contrôle par le continent. La situation est cependant bien plus compliquée que cela.

Nous savons tous que le président chinois Jiang Zemin a supervisé la rétrocession de Hong Kong britannique au continent en 1997, mettant en œuvre la politique de l’ancien dirigeant chinois Deng Xiaoping « un pays, deux systèmes » comme une approche agréable et pragmatique pour toutes les parties. Cela a été salué comme une réalisation et comme un modèle pour la réunification éventuelle de Taiwan avec le continent.

On peut voir que la crédibilité de Pékin à Taiwan dépend essentiellement de la façon dont Hong Kong (et l’ancienne colonie portugaise de Macao) s’en sort. Et cela semble être précisément la raison pour laquelle certains détracteurs essaient de dire que le statu quo politique actuel est en train d’échouer. Ils soulignent la loi sur la sécurité nationale de 2020, qui autorise l’extradition de criminels de Hong Kong – qui a son propre système judiciaire indépendant – vers le continent et codifie des crimes tels que la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des acteurs étrangers. Ils soulignent également une loi de réforme électorale qui interdit aux candidats sécessionnistes de se présenter aux élections et met en œuvre des évaluations des élus basées sur les résultats.

La plupart des autres pays ont déjà des lois similaires en vigueur, et en effet le Royaume-Uni a récemment promulgué à peu près le même type de législation en réponse aux menaces étrangères. Pékin, qui a le devoir de défendre l’intégrité de l’aspect « un seul pays », a le devoir de mettre en œuvre de telles lois qui défendent la souveraineté nationale, d’autant plus que tant d’activistes « pro-démocratie » à Hong Kong sont de connivence avec des agents étrangers des États-Unis. En ce qui concerne la réforme électorale, la plupart des démocraties n’autorisent pas les candidats à se présenter à des fonctions publiques s’ils s’engagent dans une insurrection ou une rébellion – y compris les États-Unis, en vertu de la clause de disqualification du 14e amendement.

Pourtant, les pays occidentaux ont tiré la sonnette d’alarme à ce sujet – un cas évident de double standard – et ont feint de s’inquiéter du statut de la démocratie à Hong Kong. Par exemple, le service chinois de Voice of America a récemment publié un article sur la baisse du nombre d’inscriptions sur les listes électorales à Hong Kong, y compris que « le nombre d’électeurs âgés de 18 à 20 ans a chuté de plus de moitié » et le nombre total de jeunes électeurs a diminué de 10 %, ce qui, selon eux, montre un manque de confiance dans le système électoral local.

Mais une chose que nous savons, du moins d’après les élections occidentales, c’est que les gens votent quand ils sont en colère et restent chez eux quand ils sont d’accord avec la situation. Par exemple, si vous regardez le taux de participation des jeunes électeurs américains au cours des 50 dernières années, vous ne verrez des sauts que pendant les périodes de péril : 1972 avec la guerre du Vietnam, 1992 pendant une récession économique, 2008 et la Grande Récession et 2020 avec le Covid-19. 19 pandémie et les dommages économiques qui en découlent. Hong Kong est une région à revenu élevé comme de nombreux autres pays occidentaux, donc, toutes choses étant égales par ailleurs, elle devrait refléter les mêmes tendances.

Il est important de noter, cependant, que les élections locales de 2019 à Hong Kong étaient une anomalie. Le taux de participation a grimpé à 71%, ce qui est totalement inédit dans de telles élections. Cette élection a donné une victoire à des candidats qui étaient ostensiblement « pro-démocratie », mais qui sont montés dans leur mandat sur une vague de populisme conflictuel qui a peu vu la voie d’une gouvernance efficace. Certains des conseillers ont refusé d’assister aux séances d’information des responsables locaux avec lesquels ils n’étaient pas d’accord, tandis que d’autres ont adopté des motions destinées à embarrasser les administrateurs.

Ce sont en fait les décisions de ces conseillers de ne pas gouverner comme promis et de trop politiser leurs emplois, ainsi que la collusion de certains avec les forces séparatistes, qui ont provoqué l’adoption de la loi de réforme du conseil de district. Il n’y a pas eu de réaction locale sérieuse contre cela, ni de personnes réclamant de voter aux prochaines élections, ce qui indique que les électeurs peuvent se rendre compte qu’ils ont été vendus par des opportunistes. Ce serait une analyse aussi juste que n’importe quelle autre.

Il convient également de noter que si l’article de VOA parle beaucoup du fait que la participation électorale des jeunes est en baisse, l’inscription des électeurs plus âgés augmente beaucoup. Puisque les Hongkongais plus âgés qui vivaient sous la domination britannique n’ont jamais connu la démocratie, cela n’implique-t-il pas un enthousiasme pour leurs libertés nouvellement acquises ?

Enfin, il convient de mentionner que les jeunes de Hong Kong ont vraiment des griefs légitimes. Que vous ayez vu les rapports sur les maisons-cages de la ville ou ses prix de location exorbitants, il est extraordinairement difficile pour les jeunes d’accéder à la propriété aujourd’hui. Parce que posséder une maison est le principal moyen par lequel les familles construisent une richesse générationnelle, les jeunes vivent dans une situation où ils comprennent implicitement que leur niveau de vie sera probablement pire que celui de leurs parents. Et l’inégalité de la ville est palpable – comme dans de nombreuses autres villes modernes, comme Londres ou New York.

Le gouvernement de Hong Kong a, pour sa part, montré des signes de concrétisation de ses promesses d’atténuer la crise du logement. Lors de son premier discours politique après son entrée en fonction, le directeur général de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, a promis que le gouvernement local utiliserait les terrains publics et privés qui n’ont pas encore mis en œuvre un plan de développement à long terme et construirait rapidement des logements abordables avec une construction simplifiée. méthodes. En avril de cette année, un total de 7 020 nouveaux logements ont été mis en service et 14 068 autres ont été financés. D’ici la fin de 2024, on estime que plus de 21 000 unités de ce type seront mises en service.

Ainsi, nous pouvons voir que les autorités de Hong Kong, avec le soutien de Pékin, travaillent à atténuer ce problème urgent qui rend la vie des jeunes générations plus difficile. De ce point de vue, l’inscription des jeunes sur les listes électorales pourrait, comme je l’ai souligné précédemment, être un signe d’approbation implicite – comme ce serait l’interprétation dans des régions du monde développées de manière similaire, comme en Occident. Cela pourrait également être un signe que les choses se refroidissent simplement par rapport à la période d’émeutes chauffée de 2019-20. Mais suggérer que les jeunes de la ville ont irrémédiablement perdu confiance dans leur système électoral est une conclusion hâtive qui n’est pas nécessairement vraie.