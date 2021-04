Le 15 avril, cependant, n’était pas un jeudi normal. Cette occasion, la première «Journée de l’éducation à la sécurité nationale» depuis que la Chine a imposé une loi de sécurité sévère en juin, a été la manifestation la plus visible de la chute de Hong Kong d’un territoire relativement libre et bruyant à un endroit orwellien qui ressemble au continent répressif.

Les scènes de propagande contrastaient avec 2019, lorsque les journalistes ont documenté la plus grande révolte de Hong Kong contre la domination chinoise depuis le transfert de 1997 par la Grande-Bretagne. Dirigée vers les enfants et conçue pour réhabiliter l’image de la police de Hong Kong, la campagne de la semaine dernière a montré comment les autorités appliquent un seul récit des manifestations – des forces étrangères ingérentes suscitant des troubles – et comment aucune dépense ne sera épargnée pour intégrer pleinement le centre financier dans le système autoritaire chinois.

La journée a commencé par des cérémonies de lever du drapeau dans la plupart des écoles et le chant de l’hymne national chinois, la «Marche des volontaires». De nombreuses écoles ont également organisé des jeux de réflexion sur la sécurité nationale et ont demandé aux élèves d’écrire « Cartes de souhaits » s’engageant à soutenir la nouvelle loi – les œuvres qui en résultent ressemblent aux «murs de Lennon» couverts de messages, synonymes du mouvement démocratique.

Une enseignante du primaire, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré qu’elle devait jouer un dessin animé pour ses élèves sur la «sécurité nationale», mettant en vedette un hibou dans un foulard, et distribuer un livret expliquant la nouvelle loi. Les enseignants ont été invités à faire valoir, a-t-elle dit, que le respect de la loi sur la sécurité nationale est aussi simple que de suivre les règles de l’école.

L’enseignante a déclaré que ses élèves de 10 ans ne pouvaient pas comprendre cette nuance – et ont donc fait partie d’une campagne de «lavage de cerveau».

«Les étudiants le croiront complètement et ne penseront pas de manière critique à notre passé», a-t-elle déclaré. «Nous nous sentons impuissants. C’est un travail dans le cadre du système, et nous ne pouvons donc que suivre les règles. »

Les élèves de maternelle dès l’âge de 3 ans ont dû participer à divers événements de la Journée nationale de l’éducation à la sécurité, notamment en souriant pour des photos qui rempliraient un mur en mosaïque de ceux qui se consacraient à la protection de la sécurité nationale. Parce qu’ils ne savent pas lire, les livrets leur ont été épargnés. Les mosaïques sont apparues à des endroits à travers la ville; tout au long de la journée, de petits groupes de supporters de Pékin sont venus ajouter des photos d’eux-mêmes dans des teintes de bleu, la couleur de l’établissement. Une partisan, Shirley Lee, a déclaré qu’elle acceptait les restrictions de la loi sur les libertés et pensait que c’était nécessaire.

«Si les gens ont trop de liberté ou d’indulgence, ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent», a-t-elle déclaré. «Il y a un dicton chinois: un pays a ses lois et une famille a ses règles.»

Les forces de l’ordre de Hong Kong ont également organisé une «journée portes ouvertes» pour le public. Au Hong Kong Police College, les visuels étaient un mélange de mignon et câlin avec sombre et autoritaire.

Des reporters et des photographes ont été conduits dans une cour où, sous une légère bruine et des nuages ​​sombres, nous regardions pour la première fois les policiers de Hong Kong faire le pas de l’oie. C’est le style de marche de l’Armée populaire de libération, qui, selon le chef de la police Chris Tang, était approprié pour l’occasion, une journée pour marquer la fierté de la force d’être chinoise. Pour la première fois également, les commandes n’étaient données qu’en cantonais et non en anglais.

Le pas d’oie est également utilisé par la Corée du Nord et a été exécuté par l’armée dans l’Allemagne nazie. George Orwell l’a décrit comme «l’un des sites les plus horribles du monde», une «vision délibérée d’une botte s’écraser sur un visage».

Sur le chemin de prendre nos positions pour cette exposition, nous avons été accueillis par des agents brandissant des ballons d’art façonnés en un policier souriant et mignonne. Il y avait des objets commémoratifs: un ours en peluche câlin portant l’uniforme des Raptors, une unité tactique connue pour certaines des opérations les plus brutales contre les manifestants – dont une au cours de laquelle des agents ont poursuivi des navetteurs et des manifestants dans une rame de métro stationnaire le 31 août 2019. , frappez-les avec des matraques et aspergés de poivre affolé, les gens se recroquevillent au visage.

Les enfants et leurs parents ont posé et pris des selfies avec des armes de contrôle des foules et anti-émeute, y compris un lance-gaz lacrymogène et un canon à eau. J’ai passé des heures à la fin de 2019 à regarder des clips de policiers utilisant ces armes, en violation de leurs propres directives, pour une enquête primée produite par le Washington Post. Personne n’a été puni.

Alors que les agents distribuaient des ponchos et des sacs de souvenirs de sécurité nationale, et m’avaient même guidé vers la salle de bain, il était difficile de les connecter à la force qui a soumis les journalistes aux gaz lacrymogènes, au gaz poivré, à l’intimidation et aux menaces lorsque nous avons couvert les manifestations de 2019. J’ai pensé à Veby Mega Indah, une journaliste qui a définitivement perdu la vue d’un œil après avoir été touchée par une balle en caoutchouc alors qu’elle couvrait une manifestation. La police de Hong Kong a refusé d’identifier l’officier qui a tiré le projectile, et elle a donc eu du mal à demander réparation ou justice.

Assis dans un taxi sur le chemin du retour du Collège de police, j’ai regardé à travers le port d’Aberdeen et j’ai vu trois bannières bleues – deux sur des bus et une drapée sur un bâtiment – exhortant les gens à «maintenir la sécurité nationale» et déclarant que les «patriotes» devaient régner Hong Kong.

Il n’y a pas si longtemps, mes conversations, y compris avec des personnalités de l’establishment pro-Pékin, couvraient un spectre. Eux aussi voulaient la réconciliation et critiquaient la directrice générale Carrie Lam pour ses faux pas. Eux aussi sympathisaient avec les Hongkongais alors que l’espace de la démocratie se fermait.

Mais alors que les dirigeants de l’opposition sont emmenés en prison, les souvenirs des manifestations de 2019 sont effacés, ne laissant qu’un récit d’émeutiers violents trompés par les forces étrangères et l’imposition de lois visant à les éradiquer. Et, comme un ami qui a récemment quitté Hong Kong m’a écrit, cet endroit est désormais «méconnaissable».