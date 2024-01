« Pékin a demandé que… » : la déclaration du gouvernement des Maldives après « l’escale » du navire chinois suscite des inquiétudes | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI: Maldives a réagi mardi aux informations des médias faisant état d’un navire de recherche chinois se dirigeant vers Malé, affirmant que Pékin avait officiellement demandé une autorisation diplomatique pour son navire.Le ministère maldivien des Affaires étrangères a déclaré que le navire faisait escale pour « une rotation du personnel et un réapprovisionnement », ajoutant qu’il avait reçu l’assurance de la Chine que le navire s’abstiendrait de mener des recherches dans les eaux maldiviennes.Cette déclaration intervient alors que l’Inde s’inquiète régulièrement de la présence de navires chinois dans la région de l’océan Indien. L’autorisation par les Maldives avait également fait sourciller quant au rapprochement croissant entre Malé et Pékin après la victoire du leader pro-chinois. Mohamed Muizzu .Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères des Maldives a déclaré : « Concernant les reportages des médias concernant l’escale du navire de recherche chinois XIANG YANG HONG 3 à Malé, le ministère des Affaires étrangères souhaite informer qu’une demande diplomatique a été faite par le gouvernement. de Chine au gouvernement des Maldives, pour obtenir les autorisations nécessaires pour faire escale au port, pour la rotation du personnel et le réapprovisionnement. Le navire ne mènerait aucune recherche tant qu’il se trouverait dans les eaux maldiviennes.

Le ministère a déclaré que les Maldives ont toujours été une « destination accueillante » pour les navires des « nations amies » et continuent d’accueillir des navires civils et militaires faisant escale à des fins pacifiques.

« De telles escales renforcent non seulement les liens bilatéraux entre les Maldives et leurs pays partenaires, mais démontrent également la tradition séculaire du peuple maldivien d’accueillir les navires de pays amis. Les Maldives continuent de respecter les meilleures pratiques internationales et le droit maritime international pertinent dans tous ces domaines. cas.”

Plus tôt, il a été signalé qu’un navire de recherche chinois se dirigeait vers les Maldives et devrait atteindre l’archipel au cours de la première semaine de février.

L’Inde suivrait de près le navire chinois qui serait équipé d’équipements de surveillance avancés.

Échos du passé

Le rapport a suscité de nouvelles inquiétudes quant au comportement de plus en plus expansionniste de la Chine dans la région indo-pacifique, qui a été largement condamné par les États-Unis et leurs alliés.

Auparavant, l’Inde avait exprimé de vives inquiétudes concernant des visites similaires de navires de recherche chinois au Sri Lanka voisin, en particulier lorsque les Rajapaksas pro-Pékin étaient à la barre.

L’Inde a fait part à plusieurs reprises au Sri Lanka de ses vives objections à l’autorisation de navires chinois à « double usage » d’accoster dans ses ports et de cartographier des données océanographiques et autres utiles à la navigation et aux opérations sous-marines dans l’IOR.

Ce dernier développement s’inscrit également dans le contexte des récentes tensions diplomatiques entre l’Inde et les Maldives, qui sont apparues après que trois ministres désormais suspendus à Malé ont publié des remarques désobligeantes à l’encontre du Premier ministre. Narendra Modi et les Indiens sur les réseaux sociaux.

Les inquiétudes se sont accrues en Inde depuis que Muizzu, pro-Pékin, est arrivé au pouvoir aux Maldives l’année dernière.

Au cours de sa campagne, Muizzu avait promis de retirer la présence militaire indienne de la nation insulaire. Après son arrivée au pouvoir, il a demandé à l’Inde de retirer son personnel militaire d’ici mars de cette année.

De plus, Muizzu a choisi de se rendre d’abord en Chine plutôt qu’en Inde au début du mois. Au cours de sa visite, il a signé une série d’accords bilatéraux visant à renforcer le partenariat stratégique bilatéral avec la Chine, signalant que l’Inde devra désormais affronter les Maldives également sur ce front.

(Avec la contribution des agences)