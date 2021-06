L’histoire de plus d’une douzaine d’éléphants errant à des centaines de kilomètres de leur habitat habituel tandis que les autorités chinoises se démènent pour les éloigner des grandes villes a fait son chemin dans les médias traditionnels et sociaux ce mois-ci. Alors que certains y voient rien de plus qu’un conte éphémère sur des animaux majestueux et des humains ignorants, un œil exercé peut apparemment voir quelque chose de sinistre derrière.

« Les éléphants câlins sont la dernière arme de l’offensive de propagande du président Xi Jinping pour présenter une image mondiale plus « aimable » de la Chine », a déclaré mardi un article du Sydney Morning Herald. « Les éléphants ne sont qu’une manifestation de l’obsession de Pékin depuis une décennie pour renforcer ce qu’il appelle son » pouvoir de discours « . »

Il est indéniable que les médias et les responsables chinois ont apprécié la renommée virale mondiale des éléphants et la vague de couverture positive de leur pays qu’elle a suscitée. Cela ressemblait probablement à un sursis bienvenu après avoir été bombardé d’accusations constantes de dissimulation de pandémie, de comportement militaire agressif, d’espionnage, de coercition financière, de génocide et de tous les autres péchés que les médias occidentaux ont accusés de commettre Pékin.

Chut… les éléphants dorment… Voyez ce qui a enhardi le troupeau de 15 éléphants dans #Chine marcher jusqu’ici ? Tout comme les experts l’ont expliqué, personne ne les poursuit ni ne leur fait de mal, et la Chine est peut-être la première au monde à offrir une compensation pour les récoltes aux agriculteurs locaux. https://t.co/qaNZKn89wr – Hua Chunying (@SpokespersonCHN) 27 juin 2021

L’accusation d’armement proboscidien semble assez ironique, étant donné que le journal qui l’a imprimée a également couvert l’histoire des éléphants errants – comme l’a fait ce qui semble être tous les autres organes d’information de la planète.

La couverture chinoise typique du Herald est généralement plus conforme à la position combative du gouvernement australien envers son voisin du Pacifique.

Le dernier article sur les éléphants en randonnée a été écrit par Louisa Lim, ancienne correspondante de longue date en Chine pour la BBC et NPR. Elle a co-écrit un rapport sur la stratégie médiatique mondiale de la Chine qui a été publié par la Fédération internationale des journalistes en mai.

Une vidéo de drone capture un troupeau d’éléphants migrant à travers la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Ils ont été aperçus lundi en train d’escalader une magnifique colline près de la ville de Yuxi. pic.twitter.com/5aahbhDzeo – CBS News (@CBSNews) 21 juin 2021

Lim suit les critiques occidentales habituelles de Pékin, déplorant le soft power croissant de la Chine et sa capacité à contrer les récits négatifs. L’auteur est particulièrement préoccupé par les gains de publicité de Pékin sur le Covid-19. Il a réussi à freiner l’infection à la maison et a aidé les pays les plus pauvres à y faire face grâce à des dons d’équipements de protection et de vaccins, gagnant ainsi une certaine bonne volonté, note-t-elle.

En ce qui concerne les États-Unis et leurs alliés, l’image de la Chine est déjà assez mauvaise, selon les conclusions publiées par le groupe de réflexion américain Pew Research Center en octobre dernier. Un énorme 81% des Australiens avaient une attitude défavorable envers la Chine l’année dernière. Ce nombre semble témoigner de l’efficacité de la couverture critique de la Chine, d’autant plus que moins de la moitié de tous les Australiens font confiance aux informations qu’ils reçoivent des anciens médias, selon une récente étude de l’Université d’Oxford.

Lim a fait valoir que cela n’avait pas beaucoup d’importance, car c’était les pays en développement que Pékin ciblait avec plus de succès avec « la propagande » à « projeter son image de membre responsable de la communauté internationale.

Elle termine son article par un sombre avertissement selon lequel certains des pays qui ont utilisé le vaccin chinois pour vacciner leur population connaissent maintenant de nouvelles épidémies, sans mentionner que certains qui ont utilisé des vaccins occidentaux signalent des problèmes similaires avec de nouvelles épidémies à mesure que de nouvelles variantes se propagent.

« Si les vaccins chinois s’avèrent inefficaces pour lutter contre le Covid-19 », Lim conclut, « le coût sera en tragédie humaine, et toutes les histoires mignonnes d’éléphants dans le monde ne seront pas suffisantes pour défendre l’image mondiale adorable de la Chine. »

Dans la même logique, chaque histoire de kangourou câlin pourrait être un stratagème secret pour blanchir l’image du gouvernement australien, qui a été ternie par les récents scandales sexuels, les crimes de guerre présumés et le refus de soutenir les plans américains sur le changement climatique.

