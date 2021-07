Pékin 2022 : les députés de la Chambre des communes soutiennent le boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine en Chine | Actualités des Jeux Olympiques

Les députés ont approuvé une motion appelant au boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin

Les députés ont approuvé une motion parlementaire critiquant l’organisation par Pékin des Jeux olympiques d’hiver de 2022 et appelant à un boycott diplomatique britannique.

La proposition a fait valoir que l’événement sportif phare ne devrait pas avoir lieu dans un « pays dont le gouvernement est accusé de manière crédible de crimes d’atrocités de masse ».

Il a ajouté que le Royaume-Uni devrait décliner les invitations à ses représentants à assister aux Jeux olympiques d’hiver l’année prochaine à moins que le gouvernement chinois « mette fin aux atrocités » commises dans la région du Xinjiang, en avertissant qu’un « génocide » est en cours contre les musulmans ouïghours.

Les députés souhaitent également la levée des sanctions imposées aux politiciens britanniques et à d’autres. La motion n’est pas contraignante pour le gouvernement, mais a attiré l’appui de toute la Chambre.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré que permettre à la Chine d’organiser les Jeux olympiques d’hiver l’année prochaine revenait à « apaiser Hitler ».

Il a déclaré aux Communes : « Nous avons oublié ce qui s’est passé lorsque nous avons apaisé une autre dictature horrible. Soixante millions de personnes sont mortes à la suite de notre échec lorsque nous les avons apaisées et nous sommes sur la même voie aujourd’hui.

« Et ce débat d’aujourd’hui sur le boycott de ces Jeux olympiques n’est pas qu’un gage.

« Nous savons que la Chine est sensible lorsqu’elle reçoit des critiques mondiales, lorsque les gens braquent le flambeau sur ce qui se passe derrière elle. Nous savons qu’ils réagissent.

« Pourquoi savons-nous cela? Parce qu’ils sanctionnent des gens comme moi et beaucoup de mes collègues dans cette chambre et au Parlement européen. »

Le député travailliste Afzal Khan (Manchester Gorton) a déclaré: « Malgré les condamnations de tous les côtés, y compris du gouvernement, il existe toujours un gouffre béant entre la rhétorique et l’action.

« Nous ne pouvons pas d’une part reconnaître le génocide et d’autre part envoyer des dignitaires et des diplomates aux Jeux olympiques de Pékin. »

L’ancien ministre conservateur Tim Loughton, qui a déposé la motion, a déclaré que le Royaume-Uni suivrait les traces des États-Unis s’il acceptait un boycott diplomatique.

M. Loughton, qui est actuellement lui-même soumis à des sanctions chinoises, a également averti que les tentatives passées pour influencer la Chine avaient échoué.

Il a déclaré : « L’attribution des Jeux olympiques de 2008 à Pékin s’est accompagnée de la promesse du Comité international des Jeux olympiques que les Jeux agiraient comme un catalyseur pour la réforme des droits de l’homme en Chine.

« Eh bien, un génocide largement reconnu au Xinjiang plus tard, des milliers de Tibétains arrêtés, emprisonnés, déplacés, torturés et tués plus tard, l’extinction de la liberté d’expression et des libertés politiques à Hong Kong, et le saccage de la Déclaration conjointe sino-britannique et l’imposition de leur loi sur la sécurité nationale plus tard, ça s’est bien passé, n’est-ce pas ? »

Les travaillistes ont ensuite demandé si le gouvernement voulait que la reine se trouve dans la « position inconfortable » de « sembler soutenir un régime responsable de génocide ».

Le ministre fantôme du ministère des Affaires étrangères, Stephen Kinnock, a demandé : « Pense-t-il qu’il est juste que le Premier ministre s’apprête à mettre des membres de la famille royale, et par association Sa Majesté la Reine, dans la position inconfortable de sembler soutenir un régime responsable pour génocide? »

Le ministre des Affaires étrangères, Nigel Adams, a répondu : « Comme le Premier ministre l’a déjà indiqué clairement, aucune décision n’a encore été prise concernant la participation du gouvernement britannique à ces Jeux olympiques d’hiver à Pékin ».

M. Adams a ajouté que « des mesures fermes » avaient déjà été prises contre la Chine, y compris des sanctions et des mesures pour garantir que les entreprises britanniques et leurs chaînes d’approvisionnement ne soient pas « complices » des actions du gouvernement chinois au Xinjiang.