Pekau devrait suivre ses propres conseils – Shaw Local

Plus tôt cette année, le candidat de l’IL06, Keith Pekau, a déclaré que les politiciens accordaient trop d’attention à «l’extrême droite et à l’extrême gauche» et devraient plutôt se concentrer sur des solutions sur lesquelles la plupart des pays sont d’accord. Il devrait suivre son propre conseil.

Environ 90% des Américains soutiennent les vérifications universelles des antécédents. En fait, le soutien à des lois plus strictes sur les armes à feu a atteint un niveau record cette année. Pekau s’oppose à toute nouvelle législation sur la sécurité des armes à feu.

Selon une étude de Yale, une super majorité d’adultes de l’IL06 soutiennent les politiques climatiques telles que la réglementation du CO2 et l’obligation pour les entreprises de combustibles fossiles de payer une taxe sur le carbone. Nous pensons également que “le Congrès devrait faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique”. Pekau n’offre pas de plateforme climatique, mais pousse le « charbon propre », un mythe.

Les deux tiers des Américains s’opposent au renversement de Roe. Pekau ne croit pas que les femmes devraient avoir les mêmes droits à l’autonomie corporelle et à la vie privée que les hommes.

La plupart des électeurs rejettent avec véhémence l’affirmation du GOP selon laquelle l’émeute du Capitole était un “discours public légitime”. Pekau n’a pas dit s’il était d’accord avec le cadrage, qualifiant le problème de “compliqué”.

Par définition, notre représentant doit nous représenter, nos valeurs, nos préoccupations.

IL06 a besoin d’un représentant qui nous rendra plus sûrs en adoptant une législation sensée sur les armes à feu. Quelqu’un qui ne considère pas la moitié de notre district comme des citoyens de seconde classe ne méritant pas l’égalité des droits. Quelqu’un qui croit non seulement que le Congrès devrait “faire plus” pour lutter contre le changement climatique, mais qui a déjà passé deux mandats au Congrès à montrer la voie.

Heureusement, nous avons ce quelqu’un : le membre du Congrès Sean Casten. Mais nous devons voter pour le garder.

Elly Kafritsa

Downers Grove