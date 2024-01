Peintures du célèbre natif de Wyncote inspirées d’un roman de fiction basé à Elkins Park

Le roman 2019 de l’auteure de Nashville Ann Patchett « The Dutch House », dont l’intrigue est basée à Elkins Park, fait l’objet d’une nouvelle exposition à l’Institut d’art contemporain de Chattanooga au Tennessee.

L’exposition présente 10 peintures de Becky Suss, originaire de Wyncote, qui s’est inspirée des intérieurs et des objets décrits dans le roman de Patchett, le Presse gratuite du Chattanooga Times dit.

Une des 10 peintures de Suss :

Becky Suss (Américaine, née en 1980), The Dutch House (Observatory), 2023, huile sur toile, triptyque : 84 x 60 pouces (chaque panneau), 84 x 180 pouces (au total). © Becky Suss. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Jack Shainman Gallery, New York.

Selon le Times Free Press, elle s’inspire de la littérature pour ses pièces, qui examinent souvent les intérieurs domestiques et la mémoire. Patchett a acheté elle-même l’une des peintures, a déclaré Suss.

Elle est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université de Californie à Berkeley et d’un baccalauréat du Williams College. Son travail fait partie des collections du Philadelphia Museum of Art et de la Pennsylvania Academy of the Fine Arts. En 2020, elle a été présentée par Le new yorker.

Plus d’échantillons de son travail :

Pour en savoir plus sur Becky Suss, vous pouvez lui rendre visite site web.

Le roman suit des frères et sœurs qui ont grandi dans un manoir orné appartenant autrefois à une riche famille néerlandaise à Elkins Park. Il a été nommé finaliste du prix Pulitzer, un New York Times best-seller, « Une lecture avec Jenna » Aujourd’hui Afficher le choix du club de lecture, un Critique de livre du New York Times Livre remarquable, et TEMPS Les 100 livres incontournables de l’année selon le magazine.

D’après la description du livre sur Amazon.com:

D’Ann Patchett, le n°1 New York Times auteur à succès de Commonwealth, Voici une histoire puissante et richement émouvante qui explore le lien indélébile entre deux frères et sœurs, la maison de leur enfance et un passé qui ne les lâchera pas. La maison hollandaise est l’histoire d’un paradis perdu, un tour de force qui approfondit les questions d’héritage, d’amour et de pardon, de la façon dont nous voulons nous voir et de qui nous sommes vraiment. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Cyril Conroy combine la chance et un seul investissement astucieux pour fonder un énorme empire immobilier, propulsant sa famille de la pauvreté à une énorme richesse. Son premier objectif est d’acheter la Dutch House, un somptueux domaine situé dans la banlieue de Philadelphie. Conçue comme une surprise pour sa femme, la maison déclenche la perte de tous ceux qu’il aime. L’histoire est racontée par le fils de Cyril, Danny, alors que lui et sa sœur aînée, Maeve, brillamment acerbe et sûre d’elle, sont exilés de la maison où ils ont grandi avec leur belle-mère. Les deux frères et sœurs riches sont rejetés dans la pauvreté dont leurs parents avaient échappé et découvrent qu’ils ne peuvent compter que sur l’un l’autre. C’est ce lien inébranlable entre eux qui leur sauve la vie et contrecarre leur avenir. Se déroulant sur cinq décennies, La maison hollandaise est un sombre conte de fées sur deux personnes intelligentes qui ne peuvent pas surmonter leur passé. Malgré tous les signes extérieurs de réussite, Danny et Maeve ne se sentent vraiment à l’aise que lorsqu’ils sont ensemble. Tout au long de leur vie, ils reviennent sur l’histoire éculée de ce qu’ils ont perdu avec humour et rage. Mais lorsqu’ils sont enfin obligés d’affronter ceux qui les ont laissés derrière eux, la relation entre un frère indulgent et sa sœur toujours protectrice est enfin mise à l’épreuve.

Pour toutes les dernières nouvelles, suivez-nous sur Facebook ou inscrivez-vous à la newsletter « Daily Buzz » de Glenside Local ici.

Images : Amazon.com, beckysuss.net, icachatt.org