Peinture trouvée dans une église confirmée dans l’atelier de Botticelli

Plus de 10 ans après sa découverte, il a été confirmé que le tableau retrouvé dans l’église du Val de Loire est originaire de la Renaissance.

Des tests ont confirmé qu’un tableau trouvé dans une église est en réalité un chef-d’œuvre perdu depuis longtemps de l’ère Botticelli.

Accroché pour la première fois dans l’église Saint-Félix, dans le village de Champigny-en-Beauce, dans la vallée de la Loire, au XIXe siècle, il y est resté intact. Puis, en 2010, le tableau a été repéré par Matteo Gianeselli, conservateur au Musée national de la Renaissance.

Gianeselli était en train de dresser un inventaire des œuvres italiennes présentes dans les bâtiments publics français et se demandait si le tableau provenait réellement de L’atelier de Sandro Botticelli.

Le tableau, une copie de « La Vierge Marie, l’Enfant Christ et saint Jean-Baptiste » de Botticelli, peint entre 1490 et 1495, présente la Vierge Marie tenant le fils de Dieu comme un bébé tandis qu’un jeune saint Jean-Baptiste l’embrasse.

À l’origine, les membres de l’église pensaient que le tableau était une copie du XIXe siècle de l’original de Botticelli. Des tests effectués par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, notamment des micro-échantillonnages et des analyses aux rayons X, ont déterminé que le tableau a été créé vers 1510, un peu plus d’une décennie après le chef-d’œuvre de Botticelli.

Il a très probablement été réalisé dans l’atelier de Botticelli par plusieurs artistes, le maître lui-même prêtant main-forte à des détails clés tels que le visage de la Vierge Marie, qui, selon les experts, est peint avec une plus grande « précision » que les autres personnages.

Botticelli est mort en 1510, il est donc difficile de déterminer l’ampleur de sa contribution à la peinture.

Le cadeau qu’il s’agissait de l’atelier de l’artiste de la Renaissance comprenait l’utilisation de détrempe à l’œuf et de peinture à l’huile partagées avec une base de gesso double couche, toutes typiques des peintures de l’époque. D’autres indices de la Renaissance incluent les similitudes dans la palette, jusqu’à la présence de particules de zinc et de verre utilisées comme additifs pour la peinture.

La copie de « La Vierge Marie, l’Enfant Christ et Saint Jean-Baptiste » sera présentée côte à côte avec l’original de Botticelli dans une exposition à la Chapelle de Chambord intitulée « Botticelli : Deux Madones à Chambord », à partir du 19 octobre. au 19 janvier 2025.

Il reviendra ensuite de la Chapelle de Chambord, le plus grand château du Val de Loire, et se rendra au Galerie des Offices à Florence, où l’original est habituellement conservé.

On ne sait pas encore si le tableau sera restitué à l’église Saint-Félix de Champigny-en-Beauce.

La valeur de la copie n’est pas claire, bien que Les temps rapporte qu’une autre œuvre de l’atelier de Botticelli a été récemment estimée par Sotheby’s à une valeur allant jusqu’à 5 millions d’euros. C’est une somme importante, mais nettement inférieure à ce qu’obtiendrait un original complet de Botticelli. Une peinture par le maître vendu pour 92 millions de dollars (84 millions d’euros) en 2021.

Sandro Botticelli était un peintre de la Renaissance qui vécut de 1445 à 1510 à Florence. Contemporain de Léonard de Vinci, son œuvre est considérée comme faisant partie de la transition de l’histoire de l’art du gothique italien au début de la Renaissance. Ses chefs-d’œuvre incluent « La Naissance de Vénus », l’une des peintures les plus remarquables de la Galerie des Offices.