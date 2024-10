Peinture murale sur le bâtiment des toilettes du parc Sp’akw’us Feather

Son ami et collègue artiste Stan Matwychuk dévoile une fresque murale hommage à Chili Thom au parc Oceanfront Squamish.

L’héritage de l’artiste bien-aimé de Sea to Sky Corridor Chili Thom vit.

Le célèbre créateur est un nom connu des locaux de longue date et de ceux qui connaissent la scène artistique.

Il est décédé en novembre 2016 à 40 ans.

Aujourd’hui, près de huit ans après son décès d’un cancer, son ami et collègue artiste Stan Matwychuk a créé une fresque murale sur les murs des toilettes extérieures d’Oceanfront Squamish qui s’inspire du travail de Thom.

Kristen Gauley, de Matthews West, a déclaré au Squamish Chief qu’en hommage au patrimoine industriel de Squamish, le promoteur a incorporé Le son que nous voulonsune fresque murale réalisée en 2014 par Thom et Matwychuk, originaire du bâtiment PacWest démoli, dans la conception des toilettes en bord de mer.

« Bien que de nombreuses pièces originales ne pouvaient pas être réutilisées, Matwychuk a développé un concept pour intégrer les sections récupérées. Avec l’approbation de la famille Thom, Stan a été chargé de repeindre la murale directement sur la maçonnerie extérieure du bâtiment », a déclaré Gauley.

« Chili était une figure respectée dans la communauté Sea to Sky, et Matthews West est honoré de contribuer à présenter ses œuvres au Sp’akw’us Feather Park. Le son que nous voulons sert de rappel à la communauté de ce que nous devons protéger, la contribution de Stan ajoutant une signification plus profonde au projet.

Matwychuk, qui a peint plus d’une douzaine de peintures murales dans la ville au fil des ans, s’est dit « flatté » qu’on lui demande de se charger du projet.

Matwychuk a qualifié Thom de « mentor créatif ».

Les deux hommes se sont rencontrés à Whistler, lorsque Matwychuk était « très jeune », a-t-il déclaré.

« Ce monsieur et un groupe d’autres artistes de la ville se lançaient dans l’art et la créativité et vivaient cela. Et cela m’a vraiment touché », a-t-il déclaré, soulignant que c’était une période intéressante dans l’histoire de la station.

« Tout le monde était vraiment accessible. Il y avait des saisons intermédiaires où vous connaissiez tout le monde, donc c’était un peu plus localisé. »

Le couple a noué une amitié.

Matwychuk a aidé Thom avec son entreprise de décoration, il y avait des expositions d’art et différents projets créatifs.

« J’ai en quelque sorte aidé partout où je pouvais », a déclaré Matwychuk, se souvenant avec tendresse de son ami et du groupe de personnes autour de Thom.

« C’était une force… [I would] j’ai juste essayé d’absorber toute l’inspiration possible de ces gars-là parce qu’ils y parvenaient. »

Finalement, Thom a déménagé à Squamish.

« Il a juste continué à bouger. Il était tard dans sa carrière, alors il est devenu davantage un ambassadeur. Il l’était et nous nous impliquions dans les conseils d’administration », a-t-il déclaré, notant que Thom était impliqué dans le Conseil des Arts à l’époque, tout comme Matwychuk.

« Vous vous impliquez à un niveau différent, par opposition à simplement peindre et accrocher des œuvres… C’était un véritable homme soucieux de sa communauté. »

Matwychuk a déclaré que l’honneur de pouvoir peindre la fresque signifiait également la pression de rendre justice à la mémoire de Thom.

« Pour honorer l’homme et le travail au sein de la communauté », a-t-il déclaré.

« C’est facile de dire : ‘J’ai fait ça’, mais il s’agit davantage de lui et de l’idée qui se cache derrière, et de partager cela avec tout le monde. »

Les trois pièces, ou murs du bâtiment, ont été réalisées en deux semaines environ.

Les peintures, réalisées à l’acrylique, dureront aussi longtemps qu’Oceanfront le voudra, a déclaré Matwychuk.

Retrouvez plus de son travail sur son site web, Instagram ou une page Facebook, Instagramou sur Facebook, à Stan Matwychuk.