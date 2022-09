La murale « Ottawa as a Canal Town » au 909 Clinton St. a été peinte avec de la peinture bleu marine mercredi pour faire correspondre ce tronçon du bloc avec le reste de l’extérieur du bâtiment.

On sait depuis octobre 2016 qu’« Ottawa en tant que ville-canal » pourrait ne pas exister pendant trop longtemps, car le Centre des visiteurs d’Ottawa a reçu un préavis de six mois en août 2016, selon un article d’octobre 2016 du journaliste à la retraite du Times, Charles Stanley.

Le procureur d’Ottawa, Thomas Justice, a acheté le bâtiment, qui était autrefois M. Penguin Tuxedo, en 2016 avec l’intention d’en faire son nouveau cabinet d’avocats. L’ensemble du bâtiment a été repeint et les fenêtres sont actuellement fermées pendant que les entrepreneurs travaillent aux rénovations.

La justice n’a pas encore retourné la demande de commentaire.

La photo qu’Annette Barr a prise de la murale « Ottawa as a Canal Town ». (Annette Barre)

« Ottawa as a Canal Town » a été peint en 2003 par l’artiste de Springfield Gregory Ackers au coût de 30 000 $. Ce financement a été donné par des organisations civiques telles que l’Illinois & Michigan Canal Corridor Association et le Illinois Arts Council, selon un article d’octobre 2016 du Times.

Les peintures murales à Ottawa ont commencé à apparaître en 2002, deux ans après le début de A Brush With History après que Peg Breslin s’est inspirée de ce qu’elle avait vu en Colombie-Britannique. Cela a conduit à une période de sept ans où les dévoilements de murales étaient un événement régulier, car Ottawa compte maintenant neuf murales. L’ajout le plus récent est le trompe de l’œil inspiré de Georgia O’Keefe de John Pugh – qui se traduit du français par “tromper l’œil” – sur le Central Life Building au 628 Columbus St.

Bob Eschbach, membre du comité de la peinture murale A Brush With History, s’est dit déçu car il avait l’impression que la peinture murale avait été sauvée alors qu’elle ne l’était pas. C’était l’une des clés de la revitalisation du centre-ville d’Ottawa et l’inspiration de Breslin est devenue l’une des premières actions qu’il a entreprises en tant que maire.

Il a également reconnu que Justice avait parfaitement le droit de peindre par-dessus la peinture murale.

Le processus pour obtenir cette peinture murale, et toutes les autres peintures murales, a été long. Eschbach a déclaré qu’ils avaient des artistes de partout aux États-Unis et au Canada avant de sélectionner ceux qui fourniraient un modèle pour ce qu’ils voulaient créer. Ensuite, un jury composé de membres de la communauté a sélectionné l’idée qui lui plaisait le plus.

“C’était une peinture murale très importante”, a déclaré Eschbach. « C’était personnel et c’était comme la murale de Canal Town, qui est vraiment là où nous avons commencé à trouver le début d’Ottawa. C’est malheureux et je ne pense pas que les gens réalisent à quel point cela a été investi.

Eschbach a déclaré que la peinture murale a été peinte avec un type spécial de peinture appelée fois la peinture qui fonctionne de la même manière que l’utilisation de teinture pour teindre le tissu, sauf qu’elle est réalisée sur de la brique au lieu de tissu. La peinture murale aurait dû avoir une longue durée de vie.

Bien que la peinture murale ait été repeinte, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle a disparu pour toujours. La photographe locale Annette Barr a été embauchée par le Centre des visiteurs d’Ottawa pour prendre des photos de toutes les murales dans le but de les préserver. Bien que ce ne soit pas la même chose, les peintures murales peuvent toujours être reproduites à l’aide de ces images.

Stanley a écrit qu’Ottawa a déjà restauré des peintures de haute qualité et durables dans les 16 peintures de 4 pieds sur 7 représentant la vie de Jésus-Christ qui sont exposées chaque année au Washington Square Park.

“L’une des choses que nous recherchons actuellement est un moyen d’utiliser des images numériques projetées sur une plaque de métal, puis de monter cette plaque sur le mur”, a déclaré Eschbach. “Nous avons déjà utilisé du métal, mais l’artiste a peint directement sur le métal.”

Ce processus a été utilisé pour la peinture murale amérindienne près du Lone Buffalo.

Eschbach a déclaré qu’il existe un moyen de le faire numériquement qu’ils envisagent comme une possibilité.

“Le comité fonctionne toujours et nous espérons avoir une autre peinture murale d’ici un an ou deux”, a déclaré Eschbach. “Nous sommes très reconnaissants de l’effusion de soutien pour nous en ce moment et du soutien pour le programme de murales.”

Eschbach a déclaré que A Brush With History devrait se rassembler pour proposer bientôt un nouveau concept de peinture murale, bien que la peinture murale du Central Life Building soit un très gros projet.