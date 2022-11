Peinture murale dédiée à Mahsa Amini peinte sur un immeuble de Toronto

Une nouvelle édition du bâtiment du 420, rue du Parlement, une peinture murale de Mahsa Amini, n’est qu’une des nombreuses surgissant dans le monde alors que la révolution déclenchée par la mort d’Amini se poursuit.

Cela fait près de deux mois que des manifestations nationales ont éclaté pour la première fois le 16 septembre 2022, décès d’Amini, 22 ans, sous la garde de la police des mœurs du pays. Elle a été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de l’Iran pour les femmes.

Bien que les manifestations se soient d’abord concentrées sur le foulard ou le hijab obligatoire en Iran, elles sont devenues l’un des défis les plus importants pour les religieux au pouvoir depuis les années confuses qui ont suivi la révolution islamique de 1979.

Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier, y compris des rassemblements record à Toronto.

Le nouvel art a été créé par l’artiste torontoise Jasmine Dearden. Elle raconte à CityNews que Mahsa est l’exemple parfait d’une femme intrépide et courageuse.

“Elle a suscité tant de bravoure, et j’espère que cela créera plus d’actes de bravoure”, a déclaré Dearden.

“Nous avons choisi un aigle avec Mahsa à l’intérieur de l’aigle parce que l’aigle représente le courage, la force et l’espoir, alors j’ai pensé que c’était le symbolisme parfait pour ce qui se passe, et nous avons choisi [for it] aller vers la droite parce que nous voulions aller dans la bonne direction.

Un code QR au bas de la peinture murale peut être scanné et une image d’un aigle passera.

Valentino Farzad Arbabi, qui a commandé la murale à Dearden, est originaire d’Iran mais vit maintenant à Toronto. Il est passé par Dearden alors qu’elle créait une peinture murale d’une artiste musicale féminine reconnaissable.

“J’ai vu Jasmine faire Alicia Keys, et elle a fait une peinture murale incroyable, puis je lui ai demandé : ‘Êtes-vous capable de faire une peinture murale pour Mahsa pour le mouvement iranien ?’ et elle a accepté », a déclaré Arbabi.

« J’avais 16 ans. Mes parents ont dû m’envoyer en Allemagne parce que j’ai été battu par la police des mœurs à Téhéran », a expliqué Arbabi. « Ils me cherchaient depuis deux jours. Ils ont fermé la rue, et c’était tout pour moi, alors j’ai dû partir, et c’est une petite contribution pour montrer à quel point nous sommes frustrés par ce gouvernement », a-t-il ajouté.

Dearden travaille actuellement avec l’artiste Cloe Hakakian, basée à Los Angeles, qui a demandé à d’autres artistes du monde entier de créer ces peintures murales d’Amini.

“Nous espérons que nos peintures murales feront du bruit et parleront au nom des femmes en Iran parce qu’elles sont réduites au silence.”