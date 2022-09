Peinture murale de Melbourne de soldats ukrainiens et russes s’étreignant peinte après un contrecoup | Nouvelles du monde

Une peinture murale qui montrait un soldat ukrainien et russe enlacé a été repeinte après que l’œuvre ait été vivement critiquée.

La peinture sur un mur à Melbourne, en Australie, n’était achevée que depuis quelques jours avant que l’artiste Peter Seaton, qui peint sous le nom de CTO art, décide de la dissimuler.

Parmi les critiques de l’œuvre figuraient l’ambassadeur d’Ukraine en Australie, qui l’a qualifiée de “totalement offensante pour tous les Ukrainiens”.

Vasyl Myroshnychenko a déclaré dans un message sur Twitter : “Le peintre n’a aucune idée de l’invasion RU de l’Ukraine et il est décevant de le voir se faire sans consulter la communauté ukrainienne de Melbourne.

“La peinture murale crée un sentiment de fausse équivalence entre la victime et l’agresseur. Elle doit être rapidement retirée.”

Seaton a déclaré à 9News lundi matin qu’il était resté debout jusqu’à 3 heures du matin pour le repeindre à cause du contrecoup.

Il s’était auparavant excusé dans une vidéo sur son flux Instagram, mais avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’offenser qui que ce soit.

Il a déclaré que le but de l’œuvre d’art, intitulée Peace Before Pieces, concernait l’unité de “l’espèce humaine” et de discuter si le “seul antidote à (la guerre) est plus de guerre”.

Il a dit : “Ce travail n’est pas pour excuser l’agression russe… Le but est de se demander quand la paix sera-t-elle une chose, et le sera-t-elle jamais ?

“C’est une œuvre d’art. Il y a une valeur métaphorique. Il ne s’agit pas de dire que vous devez aimer les Russes. C’est juste que l’amour est fondamental en nous. N’oubliez pas cela. C’est un lien fondamental. Et tout ce qui nous emmène loin de l’amour, ce n’est pas agir dans notre meilleur intérêt à long terme. Je m’en tiens vraiment à cela.”

Mais la réaction a continué à être négative, les utilisateurs de son flux tels que nefidova.a répondant : “C’est douloureux à regarder. Tellement suffisant et arrogant, mais complètement déconnecté. Les Russes sont venus chez nous et ont commencé à tuer, violer et piller … Souhaitez-vous embrasser quelqu’un qui a fait cela à votre ami?

Un autre, se faisant appeler spaget1i, a déclaré : “Votre travail est horrible (sic), maléfique et pathétique.”

Mais alors que la peinture murale a été peinte, Seaton a admis à 9News qu’une œuvre qu’il a créée pour accompagner la peinture murale, qui présente une vidéo de la peinture murale avec une séquence animée d’une explosion nucléaire et de la planète Terre en feu, restera disponible à l’achat. un NFT, avec “tous les bénéfices … reversés à l’association caritative World Beyond War”.