Peinture historique de pompiers se dirigeant de la caserne des pompiers au musée de Vernon

Il y a plus de 60 ans, les pompiers de Vernon ont entrepris un effort héroïque pour sauver deux femmes d’un immeuble en feu.

C’était une scène qui a été immortalisée sous forme de peinture, et maintenant que la peinture fait son chemin vers le Musée et les Archives de Vernon pour que tout le monde puisse la voir.

The Night Rescue est une peinture de l’artiste australien Howard Totenhofer. Il dépeint un sauvetage dramatique qui a eu lieu vers 23 heures le 22 avril 1960, dans les bureaux des appareils d’intérieur de l’édifice Bagnall sur la 32e avenue à Vernon. Une épaisse fumée s’est échappée du bâtiment en feu cette nuit-là et les deux femmes ont dû être extraites rapidement des fenêtres du bâtiment avec un camion à échelle. Le tableau est basé sur la photographie parue en première page du journal The Vernon News le 25 avril 1960.

La femme de 82 ans sur la photo qui est sauvée est Winnifred Neff. Elle est aidée par le chef des pompiers Fred Little et le pompier Jack Vecqueray. On voit également sur la photo le pompier volontaire Irish Connelly (au-dessus du chef des pompiers) et l’agent de la GRC Ken Coburn.

Ce qui suit est tiré de l’article de The Vernon News accompagnant la photo :

« Le chef des pompiers Fred Little a déclaré qu’il croyait que toute personne restée dans le bâtiment aurait péri. La fumée était si épaisse que quiconque essayait de monter à l’étage pouvait aller aussi loin et devait ensuite revenir. Tous les masques anti-fumée disponibles étaient utilisés, a-t-il déclaré. Les garçons étaient confrontés à deux problèmes, le sauvetage et la lutte contre les incendies. Nous connaissions la construction du bâtiment et savions à quel point il était important d’éteindre le feu. Nous avons dû prendre des risques, ce que nous ne faisons que lorsque la vie est en jeu, a déclaré le chef des pompiers.

Guy Bagnall – le propriétaire initial du bâtiment qui a été englouti par les flammes – a commandé le tableau, qui a été présenté au chef des pompiers Little et à d’autres au service d’incendie le 14 octobre 1960. Pendant plusieurs années, le tableau était situé à Vernon Fire Station 1. Mais dans un effort pour partager le tableau avec la communauté en général, à la demande de la famille élargie du chef Little, le tableau est maintenant transféré au musée de Vernon.

Des membres du public et la famille de Fred Little se sont réunis à la caserne de pompiers du centre-ville de Vernon le samedi 20 mai pour parler du tableau, des événements de cette nuit de 1960 et de ce que signifie partager le tableau avec le grand public au musée.

Les fils du chef Little, Alan et Warren Little, étaient présents au rassemblement et ont reçu le tableau de David Lind, actuel chef des pompiers de Vernon. Ils l’ont ensuite remis au personnel du Musée et des Archives de Vernon qui a accepté le tableau dans la collection permanente.

« Cette peinture et l’histoire qu’elle raconte est un élément important de l’histoire de notre communauté », a déclaré Lind. « Je suis ravi de voir cette peinture aller au Greater Vernon Museum and Archives, où elle sera conservée et partagée avec la communauté dans son ensemble. »

Warren Little a déclaré que son père, Fred, a été chef du service d’incendie de Vernon pendant 30 ans, de 1939 à 1969. Il a rejoint le service d’incendie en 1932 et est devenu chef à seulement 29 ans. En 1969, il a été nommé bon citoyen de l’année par Vernon.

Warren s’est dit ravi de voir le transfert de la peinture se concrétiser, réalisant un souhait familial.

Barbara Smith (nom de jeune fille Hall) est la petite-fille de Neff, la femme du tableau. Elle était au rassemblement et a reçu une copie du tableau à emporter chez elle.

« Je suis perdu pour les mots », a déclaré Smith. « C’est tout simplement très honorable d’être ici et de voir cette belle peinture d’elle. Cela me rappelle tellement de souvenirs d’elle vivant ici à Vernon, et j’ai moi-même grandi à Vernon aussi.

Smith a déclaré qu’elle se souvenait de la nuit où sa grand-mère a été sauvée. Elle lui a rendu visite à l’hôpital le soir même.

«Elle était tellement bouleversée, très bouleversée, mais elle s’en est sortie. C’était une vieille fille dure.

Le tableau sera exposé au musée à partir du 24 mai.

Brendan Shykora

ArtpompiersMuséeVernon