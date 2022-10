Peinture en aérosol Rasict à l’école intermédiaire Dr. Knox, Kelowna – Kelowna Capital News

L’Ecole Dr. Knox Middle School propose des cursus doubles en immersion française et en anglais. (Photo d’archive)

Le vandalisme raciste à l’école intermédiaire Dr. Knox à Kelowna choque les gens lors de leur promenade matinale.

« Langage vulgaire et haine » a été peint à la bombe sur les portables de l’école de North Kelowna.

La GRC et des nettoyeurs auraient été sur les lieux le dimanche 9 octobre pour nettoyer les graffitis.

Capital News a contacté la GRC pour obtenir des commentaires.

