Peinture de Kate Middleton, princesse de Galles, couverture Graces Tatler

Le magazine britannique Tatler a dévoilé mercredi la couverture de son Numéro de juillet 2024 sur Instagram: un portrait de Son Altesse Royale Kate Middleton, la princesse de Galles, par l’artiste anglo-zambien Hannah Ouzor. L’image est la troisième portrait de ce type d’un royal commandé par Tatler et utilisé pour la couverture du magazine au cours des trois dernières années.

La première commande a été attribuée à l’artiste nigérian Oluwole Omofemi en 2022 en l’honneur du jubilé de platine de la reine Elizabeth. Le second, réalisé par l’artiste trinidadienne Sarah Knight, était un portrait du roi Charles III fraîchement couronné.

Ces deux portraits ont inspiré la fondation du Résidence Akoje, qui a été annoncé plus tôt cette année. La résidence a été fondée par la star du rugby Maro Itoje et son partenaire commercial Khalil Akar en collaboration avec la King’s Foundation, pour permettre aux artistes africains, caribéens et de la diaspora de passer du temps à Maison Dumfries en Écosse pour se concentrer sur leur pratique artistique.

La réponse au portrait en ligne, tout comme la réponse au premier portrait officiel du roi Charles III, a été loin d’être flatteuse.

« Ce portrait est horrible, il y a tellement d’artistes incroyables, ils auraient sûrement pu en trouver un meilleur », a commenté un intervenant sur Tatlera écrit la page Instagram de.

« Un très mauvais portrait qui ne parvient absolument pas à représenter la beauté et l’élégance de la princesse de Galles », a déclaré un autre.

Un troisième a demandé : « Qui prend les décisions sur ces commissions ? Les portraits sont de plus en plus bizarres. C’est assez amateur, cela ne ressemble pas à [Her Royal Highness].

Middleton est représentée sur un fond bleu et porte la robe cape longue Jenny Packham qu’elle portait lors d’un banquet d’État pour le président sud-africain au palais de Buckingham en novembre 2023, selon le compte Instagram mode et style. @diet_prada.

Dans une interview avec Tatler, Uzor a dit qu’elle admirait Middleton. « Elle s’est vraiment montrée à la hauteur de son rôle – elle est née pour ça. Elle se comporte avec tant de dignité, d’élégance et de grâce.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de la plupart des personnes qui laissent des commentaires sur les publications Instagram.