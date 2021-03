Peinture à l’huile perdue du peintre indien Amrita Sher-Gil à vendre pour 2,8 USD

Un portrait perdu depuis longtemps de l’artiste indienne Amrita Sher-Gil a été récemment redécouvert et est maintenant prêt à être vendu aux enchères. Selon un rapport de CNN, le tableau s’intitule «Portrait de Denyse» et représente l’un des amis de Sher-Gil et critique d’art Denyse Proutaux.

La peinture à l’huile représente Denyse Proutaux vêtue d’une robe de velours rouge devant des fleurs aux couleurs vives, et devrait rapporter jusqu’à 2,8 millions de dollars lors d’une rare apparition aux enchères pour l’œuvre du peintre, rapporte CNN. On suppose que la peinture à l’huile qui a été réalisée il y a quatre-vingt-dix ans était auparavant inconnue des experts car elle était conservée dans une collection privée en France.

En plus d’être l’une des peintures les moins connues de Sher-Gil, le portrait est également l’un des quatre portraits connus de Proutaux. CNN rapporte que les chercheurs ont pu dater ce portrait en 1932, alors que Sher-Gil, née à Budapest, n’avait que 19 ans. Les chercheurs ont utilisé des lettres échangées par la critique d’art française et son mari, ainsi que sa correspondance avec Sher-Gil et sa sœur pour trouver la date.

C’est à peu près à la même époque que Sher-Gil créait également l’un de ses tableaux les plus convoités, les «Young Girls». Proutaux figure également parmi les modèles de ce tableau. Les Young Girls de Sher-Gil ont ensuite apporté une reconnaissance internationale précoce à l’artiste et ont même remporté une médaille d’or au prestigieux salon d’art du Salon de Paris.

La récente vente aux enchères de la peinture à l’huile de Sher-Gil est un événement assez rare car la majorité de ses 172 œuvres documentées sont exposées à la National Gallery of Modern Art de New Delhi et l’art privé du peintre continue de changer de place en Inde. En 1976, l’Inde avait rendu illégale le retrait de l’art de Sher-Gil hors du pays sans l’autorisation des autorités.

Son travail a fait d’elle une pionnière de l’art moderne en Inde et elle a finalement été décrite comme la réponse du pays à la peintre mexicaine Frida Kahlo. Le travail de Sher-Gil mélangeait des influences occidentales, comme le postimpressionnisme, avec des éléments de l’art classique indien.