Peines à perpétuité pour les jeunes reconnus coupables du meurtre d’un mécanicien de Surrey

Deux jeunes reconnus coupables de meurtre au deuxième degré dans la mort du mécanicien de South Surrey, Paul Prestbakmo, ont été condamnés à perpétuité.

Les jeunes, qui ont été reconnus coupables – à la suite d’un procès – le 18 mai 2021, ont été condamnés comme des adultes par le juge Robert Hamilton, le 4 novembre à la Cour provinciale de Surrey.

L’admissibilité à la libération conditionnelle des jeunes, qui avaient 15 et 16 ans au moment du crime de 2019, a été fixée à sept ans, conformément aux dispositions du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Leurs noms ne peuvent être publiés, en vertu d’un article de la loi, qui reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’appel.

L’homme des Premières Nations de 45 ans, bien connu et apprécié dans la communauté de White Rock-South Surrey, est décédé dans un stationnement au 18 Avenue et 152 Street juste avant 3 h 30 le 16 août 2019.

Les preuves recueillies lors du procès des jeunes ont révélé que Prestbakmo avait été poignardé 42 fois en 26 secondes, peu de temps après être sorti de sa résidence pour sortir des ordures et fumer une cigarette.

Les jeunes condamnés avaient été des invités non invités à une fête à la maison à proximité, et leur rencontre apparemment fortuite avec Prestbakmo dans le parking s’est produite au cours d’une deuxième période au cours de laquelle ils avaient parcouru les rues aux premières heures de la matinée.

Dans son verdict de 2021, Hamilton a déclaré que le grand nombre de blessures infligées à Prestbakmo lors de l’altercation, ainsi que d’autres facteurs – y compris le fait que les adolescents avaient quitté la fête à la maison armés de couteaux – montraient qu’ils étaient partis avec «une intention mortelle de tuer.”

Lors des audiences de détermination de la peine tenues en juin, Hamilton a appris d’amis et de parents, dont le père de Prestbakmo, ses sœurs, Angela et Elizabeth, et son frère Steve, qu’il avait été un homme charmant et extraverti qui s’est empressé de protéger les plus vulnérables de la communauté.

La famille de Prestbakmo avait déjà soumis un argument au tribunal selon lequel les deux jeunes devraient être condamnés comme des adultes – ce qui est possible, à la discrétion d’un juge, pour les jeunes de plus de 14 ans reconnus coupables de crimes graves.

S’ils avaient été condamnés en tant que mineurs en vertu de la loi YCJ, le maximum que le couple aurait pu recevoir pour meurtre au deuxième degré aurait été de sept ans (quatre d’entre eux en détention ; le reste dans la communauté, avec conditions et surveillance).

