Peine reportée pour un chauffeur de camion coupable de l’accident de Hedley en 2019 qui a tué une jeune mère

Le chauffeur de semi-remorque au volant d’un accident qui a tué une jeune mère près de Hedley en 2019 devra attendre 2023 pour connaître son sort.

En avril, Andrey Malyshev avait été reconnu coupable de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort et a comparu devant le tribunal provincial de Penticton le 24 novembre pour ce qui avait été prévu comme une audience de détermination de la peine.

Après les observations de la Couronne et de la défense, la juge Keyes a déclaré qu’elle aurait besoin de temps pour examiner la jurisprudence et rédiger sa décision.

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur, Malyshev s’est adressé au tribunal.

“Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise et je n’ai jamais voulu que cela se produise”, a déclaré Malyshev. “Si seulement je pouvais changer quoi que ce soit pour éviter la situation, j’adorerais le faire.”

Crown demande trois à cinq ans de prison, suivis d’une interdiction de conduire de cinq ans. La défense demande une condamnation avec sursis sans temps passé derrière les barreaux.

La demande de la défense s’appuyait sur plusieurs éléments de jurisprudence, dont un incident particulier. Cette affaire impliquait un autre conducteur de camion qui avait conduit de manière agressive, se trouvait dans la voie venant en sens inverse, a perdu le contrôle et est entré en collision avec un véhicule dans la voie venant en sens inverse. Ce conducteur avait consommé de l’alcool plus tôt dans la journée et n’avait pas non plus dormi depuis plus de 19 heures au moment de l’accident. Malgré ces circonstances, que la défense a notées comme étant très différentes de celles de Malyshev, le conducteur a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.

“Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par la vidéo de la caméra de tableau de bord que la conduite de M. Malyshev cette nuit-là a démontré un mépris profond et prolongé pour le code de la route et la sécurité des autres”, a déclaré le juge Keyes en avril.

La vidéo fournie au tribunal montrait Malyshev traversant à plusieurs reprises la ligne médiane de l’autoroute, ainsi que conduisant dans la voie venant en sens inverse. Immédiatement avant l’accident, le camion chevauchait la ligne médiane à double jaune depuis plus d’une minute.

Alors que le camion se dirigeait vers un coin, il bascula sur le côté. Dans les six secondes avant le retournement, les lumières de la voiture de Dunn pouvaient être vues dans les images de la dashcam.

Sur la base des preuves de la scène, y compris des marques de dérapage et de gouge dans et autour de l’accident, Dunn avait déjà retiré la partie parcourue de l’autoroute dans ce que le juge Keyes a déclaré semble avoir été une tentative d’éviter le semi-remorque.

Dunn était en route pour travailler à la mine de Copper Mountain à Princeton, un travail qu’elle avait récemment commencé, lorsque l’accident s’est produit. Elle avait deux petits enfants.

L’avocat de Malyshev a déclaré qu’il avait répété des cauchemars à propos de l’accident et que l’ICBC le poursuivait pour le paiement à la famille de Dunn.

