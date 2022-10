Peine prononcée pour le meurtre d’une fille du Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Un homme reconnu coupable de maltraitance d’enfants et d’autres chefs d’accusation résultant de la mort et du démembrement d’une fille d’Albuquerque en 2016 a été condamné à 37 ans et demi de prison jeudi.

Les procureurs avaient requis une peine maximale de 40 ans pour Fabian Gonzales. La juge de district de l’État, Cindy Leos, a combiné deux des chefs d’accusation de falsification de preuves liés à l’enlèvement de parties du corps de la victime, entraînant ainsi une peine de prison légèrement plus courte.

Au cours du procès plus tôt cette année, les procureurs ont déclaré que bien que Gonzales n’ait pas tué Victoria Martens, il a déclenché des événements qui ont créé un environnement dangereux qui a conduit à la mort de la jeune fille.

La mort de Martens – le jour de son 10e anniversaire – a envoyé une onde de choc dans la communauté.

La mère de la jeune fille, Michelle Martens, sera condamnée pour son rôle dans les prochaines semaines. Gonzales sortait avec la femme et avait emménagé dans l’appartement où elle vivait avec sa fille.

Selon les enquêteurs, Gonzales avait autorisé sa cousine, Jessica Kelley, à rester dans l’appartement peu de temps après la sortie de prison de Kelley. Les enquêteurs ont déterminé que Martens et Gonzales n’étaient pas à la maison lorsque Victoria a été tuée, mais que Kelley était là.

Les procureurs ont déclaré que Victoria avait été tuée soit par un inconnu, soit par Kelley, qui consommait de la méthamphétamine et agissait paranoïaque ce jour-là. Les avocats de Gonzales avaient fait valoir que Kelley avait tué la fille et avaient ensuite tenté de le dissimuler.

L’affaire reste ouverte et les autorités recherchent un homme non identifié sur la base de preuves ADN qui ont été trouvées.

Kelley, qui avait précédemment plaidé coupable de maltraitance d’enfants et d’autres accusations, a été condamné à 44 ans de prison et sera éligible à la libération conditionnelle dans la moitié de ce temps. Michelle Martens a plaidé coupable à une accusation de maltraitance d’enfants dans un accord qui prévoit qu’elle sera condamnée à 12 à 15 ans de prison. Sa condamnation a été reportée au 10 novembre.

