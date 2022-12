Peine prononcée dans le cadre d’un complot d’enlèvement du gouverneur américain

Adam Fox a été reconnu coupable en août d’avoir conspiré pour enlever Gretchen Whitmer après une annulation du procès

L’un des chefs présumés d’un complot raté visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a été condamné mardi à 16 ans de prison par un tribunal fédéral.

Les procureurs ont décrit Adam Fox comme le «force motrice [the plotters’] recrues pour prendre les armes, kidnapper le gouverneur et tuer ceux qui se dressaient sur leur chemin“, tandis que son co-accusé, Barry Croft Jr., a fourni des compétences de fabrication de bombes et”idéologie.”

Fox a été reconnu coupable d’avoir conspiré pour kidnapper Whitmer et d’avoir tenté d’obtenir une arme de destruction massive – une bombe qui aurait été utilisée pour faire sauter un pont – en août après qu’une tentative antérieure de l’accuser, lui et Croft, de complot ait conduit à une annulation du procès.

Bien que l’accusation ait décrit Fox comme le “chef paramilitaire terrifiant», son avocat, Christopher Gibbons, l’a qualifié de «un réparateur d’aspirateurs au chômage qui exprimait ses frustrations sur les réseaux sociaux» lorsqu’il a été pris au piège dans une opération de piégeage du FBI. Gibbons a expliqué que Fox ne faisait que suivre l’exemple des agents qui ont vraiment orchestré le complot.

Plus d’une douzaine d’informateurs du FBI étaient intégrés dans le stratagème d’enlèvement de Whitmer au moment où les participants ont été arrêtés en octobre 2020, et les avocats de plusieurs participants ont fait valoir que le complot n’existerait pas sans les agents de renseignement qui le finançaient, le fournissaient et le façonnaient.

Cet argument n’a cependant pas sauvé leurs clients de la prison. Les accusés Pete Musico, Joe Morrison et Paul Bellar – qui n’auraient été impliqués qu’indirectement dans le complot de Whitmer – ont été condamnés à de lourdes peines plus tôt ce mois-ci à la suite de condamnations pour avoir fourni un soutien matériel à un acte terroriste, à l’appartenance à un gang et à des infractions liées aux armes à feu.

Les co-conspirateurs avoués Ty Garbin et Kaleb Franks ont reçu des peines réduites après avoir plaidé coupables, tandis que Daniel Harris et Brandon Caserta ont été acquittés de toutes les accusations dans la même procédure qui a vu Fox et Croft initialement annulés avec un procès nul. Croft doit comparaître devant le tribunal pour la détermination de la peine mercredi.

Les hommes auraient ciblé Whitmer, une démocrate, en raison des politiques draconiennes de son administration sur le Covid-19 et espéraient que son enlèvement déclencherait une guerre civile – bien que même les procureurs aient reconnu qu’ils “n’avait aucun plan réel sur ce qu’il fallait faire avec le gouverneur s’ils la saisissaient réellement.”