Une société de soutien aux victimes de violence conjugale basée dans l’Okanagan affirme que la récente condamnation d’un pharmacien de Vernon ne va pas assez loin.

Vendredi 9 juin, l’ancien pharmacien Shaun Wiebe a été condamné à quatre ans pour homicide involontaire dans la mort de Heather Barker.

Barker, originaire de Langley, a été retrouvé inconscient dans une maison de Cordon Place à The Rise. La mère de trois enfants de Langley a été emmenée à l’hôpital Vernon Jubilee et est décédée des suites de ses blessures le lendemain.

Dans une déclaration du lundi 12 juin, la co-directrice exécutive de l’Archway Society for Domestic Peace, Sherry Demetrick, s’interroge sur la « véritable justice » de la peine de quatre ans.

«En fin de compte, Heather est partie. Nous pouvons honorer sa vie et faire ce que nous pouvons pour soutenir sa famille, mais en tant que communauté, nous devons reconnaître la prévalence de la violence conjugale et les conséquences tragiques qui peuvent en résulter. Il est de notre responsabilité d’être éduqués et de savoir quel type de ressources sont disponibles.

L’avocat de la Couronne n’a pas dit directement au cours du procès que la mort de Barker était liée à la violence familiale.

Wiebe a été arrêté en janvier 2021 puis libéré sous caution.

Il exploitait auparavant la pharmacie Wiebe à Vernon’s Discovery Plaza, mais en décembre 2019, le comité d’enquête de l’Ordre des pharmaciens a suspendu sa licence en raison de ses problèmes de toxicomanie. Wiebe a également été accusé d’un chef de voies de fait causant des lésions corporelles résultant d’un incident survenu en février 2018.

Demetrick a souligné l’affaire Kelowna de 2021 de Billie-Jo Bennett, qui purge actuellement une peine de 14 ans de prison pour la mort par homicide involontaire de son partenaire masculin.

« De toute évidence, il existe des différences entre ces affaires, mais le point commun est qu’il s’agit de deux condamnations pour homicide involontaire mais qu’il existe des écarts importants dans la détermination de la peine. »

Micki Materi, co-directrice exécutive des programmes chez Archway, s’interroge sur la justice que cela apporte à une famille désormais sans mère.

« Heather n’est pas là pour présenter sa voix sur les circonstances entourant sa mort. Et oui, la perte de Heather n’est pas seulement pour sa famille et sa communauté, le potentiel pour l’humanité est perdu chaque fois qu’une femme est assassinée.

Archway offre un refuge sûr aux femmes qui choisissent de quitter leur partenaire, un soutien pour trouver un logement permanent et aide à naviguer dans le système judiciaire. La société fournit également une planification de la sécurité, des conseils et un soutien, avec un personnel qui ne porte pas de jugement, professionnel, confidentiel et qui sait à quel point ces situations sont difficiles.

