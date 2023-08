Peine de prison pour la fusillade d’Osoyoos en 2020

Malgré les progrès qu’il avait accomplis en matière de sobriété, cela n’a pas suffi à empêcher un homme d’Osoyoos d’échapper à la prison pour une fusillade en 2020.

Colten Jacob Thorsen, 27 ans, a comparu devant la Cour suprême de Penticton le 28 août pour connaître son sort.

Le juge président avait demandé en juin plus de temps pour déterminer quelle serait la peine appropriée pour les accusations de voies de fait graves et de menaces pour lesquelles Thorsen avait plaidé coupable.

La nuit de l’incident d’octobre 2020, une dispute verbale entre Thorsen et sa victime qui s’est poursuivie par SMS, dont un numéro dans lequel la victime exhortait Thorsen à se dépêcher, s’est terminée par l’arrivée de Thorsen et a tiré sur l’homme dans l’abdomen, puis l’a menacé. un autre résident de la maison.

Les accusations initiales auxquelles Thorsen faisait face étaient une tentative de meurtre, deux chefs de menaces et un chef de pointage d’une arme à feu. Thorsen a plaidé coupable à l’accusation la moins grave de voies de fait graves et à l’une des menaces proférées. Les autres accusations ont été suspendues.

La poursuite de la Couronne réclamait entre 3,5 et quatre ans de prison, tandis que la défense réclamait plutôt une peine avec sursis qui serait plutôt purgée dans la communauté.

La Défense a soutenu que plus de deux années d’abstinence, d’emploi rémunérateur dans le secteur de la construction et de travail les week-ends pour un organisme de bienfaisance du Lower Mainland montraient que Thorsen avait fait des progrès importants vers la réadaptation. Le mettre en prison mettrait tout cela en péril, a déclaré son avocat.

Parmi les facteurs qui ont joué dans la sentence figuraient le fait que Thorsen avait bu plus de 20 onces d’alcool la nuit de l’incident, le laissant sans souvenir des événements, son plaidoyer de culpabilité, le fait que Thorsen a dû rentrer chez lui et charger le arme avant de se rendre au domicile de sa victime et un élément d’un motif de justicier fondé sur des allégations concernant la victime qui, de l’avis de Thorsen, n’avaient pas été prises en compte par la GRC.

Avant son arrestation, Thorsen a admis avoir bu quotidiennement de 26 à 40 onces d’alcool fort.

Après avoir été libéré en 2021, il est allé vivre dans une maison de réadaptation, passant de l’une à l’autre après que la première n’ait pas fait assez pour réprimer sa consommation de substances. Au moment de sa condamnation, il vivait toujours dans un centre de rééducation.

Durant cette période, il n’avait pas non plus remis en question ses conditions de libération sous caution.

Ce travail de réadaptation a effectivement incité le juge à imposer une peine moins stricte que celle demandée par le procureur de la Couronne, ce qui, selon le juge, aurait été approprié.

Le juge a déterminé qu’une peine de prison de deux ans, moins la durée purgée, était appropriée après avoir pesé tous les facteurs et la jurisprudence limitée relative à la situation de Thorsen.

Une fois la peine purgée retirée, Thorsen passera encore 412 jours en prison, suivis de 18 mois en probation.

