John Paul Mac Isaac, le réparateur d’ordinateurs au centre de l’histoire des ordinateurs portables de Hunter Biden, dit que Twitter le qualifiant de «pirate informatique» a détruit son entreprise et qu’il envisage de renvoyer un procès rejeté contre la société.

«Être qualifié de pirate informatique est une condamnation à mort dans mon secteur, et j’essayais simplement de faire ce qu’il fallait», Isaac a déclaré jeudi à Fox News. «Je n’ai plus d’entreprise. Tant que je serai qualifié de pirate informatique, je ne pourrai pas me faire confiance dans ce secteur. »

Les plateformes de médias sociaux, y compris Twitter, ont empêché les utilisateurs de partager une histoire du New York Post d’octobre basée sur du matériel provenant de l’ordinateur portable, selon Isaac, appartenait à Hunter Biden. Ce matériel comprenait des photos sexuellement explicites, ainsi que des e-mails commerciaux laissant entendre que Joe Biden était impliqué dans les relations commerciales de son fils à l’étranger lorsqu’il était vice-président, ce qu’il continue de nier.

L’explication de Twitter pour bloquer le partage de l’histoire était qu’elle était basée sur « Matériel piraté » qui, selon Isaac, a sauvé son entreprise et a motivé la poursuite d’une poursuite en diffamation de 500 millions de dollars contre l’entreprise. Cette poursuite a été rejetée cette semaine, mais l’avocat d’Isaac a déclaré que le licenciement était basé sur une technicité et qu’ils prévoyaient de se refiler.

« Nous pensons que Twitter a diffamé notre client, et c’est ce qui a causé toutes ses blessures, » L’avocat Brian Della Rocca a déclaré, ajoutant que d’autres poursuites contre d’autres entreprises pourraient être envisagées « sur toute la ligne. »

Avant que le Post ne publie les documents de l’ordinateur portable – dont Isaac a pris possession après que Hunter Biden l’ait prétendument déposé dans son magasin du Delaware et ne soit jamais revenu pour payer la facture – Isaac les a donnés à l’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, ce qu’il a dit n’avoir fait que parce que les «autorités compétentes» l’avaient laissé tomber.

«Eh bien, je devais le faire parvenir aux autorités compétentes,» Isaac a dit, «Et quand j’ai eu l’impression que les autorités compétentes m’ont laissé tomber, alors cela me donne l’opportunité de faire parvenir cela au peuple … la dernière personne sur la liste était les avocats ou le président.

Isaac a dit qu’il avait remis le matériel de l’ordinateur portable au FBI avant de contacter Giuliani. Il affirme avoir reçu de nombreuses menaces de mort depuis la publication de l’article du Post. En plus des 500 millions de dollars, il souhaite également une rétractation publique de Twitter.

