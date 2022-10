Peine de mort recherchée pour un homme accusé d’avoir tué un officier

RICHMOND, Ind. (AP) – Un procureur veut la peine de mort pour un homme accusé d’avoir tué un policier de l’Indiana.

Le procureur du comté de Wayne, Mike Shipman, a fait la demande vendredi dans le cas de Phillip Matthew Lee, 47 ans, de Richmond, qui est maintenant accusé de meurtre dans la mort de l’officier du département de police de Richmond, Seara Burton.

Burton, 28 ans, est décédée le 18 septembre des suites d’une blessure par balle à la tête après avoir été retirée du système de survie le 1er septembre. Elle a été abattue le 10 août après que d’autres agents ont arrêté Lee, et Burton a été appelée sur les lieux pour aider avec sa police. chien.

Des documents judiciaires allèguent que Lee a sorti une arme à feu et a tiré des coups de feu vers les officiers, frappant Burton. D’autres officiers ont riposté et Lee a été appréhendé après une poursuite à pied.

Les dossiers judiciaires en ligne ne montrent pas que Lee a plaidé coupable de meurtre. Il avait précédemment plaidé non coupable de trois chefs d’accusation de tentative de meurtre ainsi que d’accusations de drogue et d’armes. Lee est détenu au centre correctionnel de Miami à Bunker Hill pour violation de la libération conditionnelle.

Shipman a déposé des documents judiciaires vendredi qui modifient une accusation de tentative de meurtre précédemment déposée dans le meurtre de Burton et qui demandent une condamnation à mort si Lee est reconnu coupable, a rapporté le Palladium-Item.

Le dossier de Shipman indique que deux circonstances aggravantes justifieraient la condamnation à mort : que Lee a intentionnellement tué Burton alors qu’elle agissait dans l’exercice de ses fonctions et que le meurtre a eu lieu alors que Lee était en liberté conditionnelle après avoir été reconnue coupable de possession d’une seringue et de possession de un stupéfiant.

Le procureur demande également que Lee soit désormais détenu sans caution. Le juge du circuit de Wayne, April Drake, avait précédemment fixé une caution de 1,5 million de dollars pour Lee. Son procès est actuellement prévu pour le 27 décembre.

Shipman a également déposé des documents qui accusent Lee d’être un récidiviste et pour une amélioration de deux autres accusations de tentative de meurtre parce que Lee a utilisé une arme à feu. L’allégation de délinquant habituel contre Lee est basée sur quatre affaires précédentes qui ont abouti à des condamnations pour crime de cambriolage, possession de cocaïne, tentative de cambriolage, vol de voiture et résistance aux forces de l’ordre, et possession d’une seringue et possession d’un stupéfiant.

L’accusation et l’avocat de la défense nommé par le tribunal de Lee, Andrew Maternowski, ont conjointement déposé une requête vendredi pour une ordonnance de bâillon dans l’affaire.

The Associated Press