Peine de mort demandée pour l’homme qui a admis avoir tué la policière de Sacramento, Tara O’Sullivan

Les avocats de l’homme qui a admis avoir tendu une embuscade et tué la policière de Sacramento Tara O’Sullivan alors qu’elle tentait d’aider une femme à récupérer ses affaires auprès d’un partenaire violent ont demandé mercredi aux jurés de lui épargner la peine de mort.

Adel Sambrano Ramos, 51 ans, était assis tranquillement, les cheveux longs tirés en queue de cheval et rebondissant légèrement sur sa chaise tandis que l’avocat Jan Karowsky a déclaré qu’il ne contesterait aucun des faits de l’affaire et qu’il s’attendait à ce que les jurés veuillent exécuter son client. , alors que les plaidoiries d’ouverture de la phase de sanction de l’affaire ont commencé devant le juge James Arguelles de la Cour supérieure de Sacramento.

Ramos a plaidé coupable le 30 août à des chefs d’accusation, notamment de meurtre dans des circonstances particulières, pour le meurtre par O’Sullivan et la tentative de meurtre d’un autre officier sur la scène violente et sanglante de Del Paso Heights en juin 2019. Il a d’abord plaidé non coupable, mais le procès a été retardé car ses avocats ont soutenu qu’il était pas mentalement compétent subir son procès.

Aujourd’hui, au cours d’un procès qui devrait durer environ trois semaines, un jury doit décider si Ramos doit être mis à mort. Californie n’a procédé à aucune exécution depuis 2006mais la peine capitale reste d’actualité. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré un moratoire sur la peine capitale en 2019, mais une future décision du gouverneur ou d’un tribunal pourrait le rétablir.

Quoi qu’il en soit, les procureurs ont déclaré que la sentence enverrait un message puissant et apporterait un soulagement aux familles des victimes.

Le meurtre d’O’Sullivan a provoqué une onde de choc dans la région de la capitale et a conduit la ville à renommer le pont de la rue H au-dessus de l’American River parmi les monuments commémoratifs.

Des centaines de personnes ont assisté à la veillée de la policière de Sacramento, Tara O’Sullivan, le mercredi 26 juin 2019, à Sacramento. O’Sullivan a été mortellement abattu alors qu’il répondait à un appel pour violence domestique.

Kathy Lester, chef de la police de Sacramento, rejoint Kelly et Denis O’Sullivan, les parents de l’officier de police de Sacramento Tara O’Sullivan, le lundi 2 mai 2022, lors de la cérémonie annuelle pour ajouter les noms des officiers tombés au mémorial des agents de la paix de Californie. au Capitole de l’État de Sacramento. O’Sullivan a été mortellement abattu en 2019 alors qu’il répondait à un appel pour troubles domestiques.

Mercredi, le procureur Jeffrey Hightower a décrit O’Sullivan, qui a grandi dans la Bay Area et est diplômé d’un programme de justice pénale dans l’État de Sacramento, comme un jeune officier dévoué qui, même enfant, faisait preuve d’un sens aigu du bien et du mal. Elle était encore en formation lorsqu’elle a exhorté son partenaire à répondre à un appel de Megan Jansa, qui vivait à l’époque avec Ramos dans la maison de Redwood Avenue qu’elle avait héritée de son grand-père.

O’Sullivan n’a pas eu besoin de se rendre à cet appel à North Sacramento, a déclaré Hightower, et il n’était pas clair à l’époque que Ramos avait commis un crime, mais elle a persuadé son officier de formation de le récupérer.

Elle ne savait pas, a déclaré Hightower et Jansa a décrit plus tard dans son témoignage, que Ramos avait gardé Jansa éveillée toute la nuit avec des menaces, disant qu’il tuerait ses chiens, qu’il la tuerait et l’enterrerait avec une pelle qu’il avait apportée dans la maison. . Il avait accumulé de nombreuses armes à feu, parmi lesquelles des armes d’assaut, dont une qu’il gardait rentrée dans la ceinture de son pantalon alors qu’il entrait et sortait de la chambre en colère.

Lorsque O’Sullivan et d’autres policiers sont arrivés à la maison, dans l’espoir d’aider Jansa à rassembler ses affaires en toute sécurité, ils ont trouvé la porte d’entrée barricadée, a déclaré Hightower, ce qui les a amenés à entrer dans la propriété par le côté. Ramos n’a donné aucune indication de sa présence. Il n’a pas répondu à leurs appels, y compris une déclaration des policiers selon laquelle ils n’étaient pas là pour l’arrêter, a déclaré Hightower.

Une image tirée d’une vidéo de drone montre la maison, à gauche, sur Redwood Avenue à North Sacramento, le jeudi 20 juin 2019, où la policière de Sacramento Tara O’Sullivan a été mortellement abattue dans l’arrière-cour mercredi soir.

Mais alors que l’équipe se déplaçait pour vérifier si quelqu’un se cachait dans le garage détaché, Ramos a éclaté et a commencé à tirer, a déclaré Hightower. Il a tiré une balle dans la tête d’O’Sullivan et elle est tombée.

Il a continué à lui tirer dessus, les balles soulevant de la terre et des débris alors qu’il visait sa poitrine.

« Es-tu déjà mort ? » » a-t-il crié dans une série de vulgarités, d’épithètes et de railleries que Hightower a décrites et que Karowsky n’a pas contestées.

Une fois qu’ils auront entendu tous les témoignages, a déclaré Hightower, les jurés comprendront que le bon choix serait d’imposer la peine de mort.

Mais Karowsky a demandé aux jurés de considérer abus et traumatismes que Ramos a subis enfant aux Philippines avant de lui imposer une peine aussi sévère.

La famille était pauvre, dit-il, vivant avec sa famille élargie dans une maison sans eau courante. Ramos, l’un des quatre frères, a été battu par son père pour les moindres infractions, des agressions encore pires lorsque son père était ivre. Le père a été poignardé à mort par l’oncle de Ramos alors qu’il avait 5 ans. Le garçon, qui s’est précipité dans la pièce avec des membres de sa famille, a tenté d’arrêter le saignement avec ses propres petites mains, a déclaré Karowsky.

Plus tard, il a été maltraité par des proches qui étaient censés prendre soin de lui après que sa mère ait quitté les Philippines pour chercher du travail à Hong Kong, a déclaré Karowsky.

Karowsky a prédit que l’instinct des jurés pourrait être d’imposer la peine de mort après avoir entendu les détails du comportement de Ramos.

« Vous allez être bouleversé », a-t-il déclaré au jury. « Vous allez être en colère. Vous allez vouloir prendre votre décision sur-le-champ.

Mais Karowsky a déclaré qu’il ferait venir des témoins, notamment des membres de la famille, qui témoigneraient des expériences d’enfance de Ramos et demanderaient que sa vie soit épargnée.

« M. Ramos est ici aujourd’hui en tant qu’être humain », a déclaré Karowsky. « Il a plaidé coupable de tous ses crimes. »